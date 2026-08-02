Grâce à son flair hors pair, ce Malinois est l’un des rares chiens de France capables de retrouver les accélérateurs d'incendie (vidéo)

Pendant que les enquêteurs inspectent le terrain, Goliath, lui, renifle. Brindilles, troncs, feuilles ou bouteilles abandonnées : rien n'échappe à ce chien de la gendarmerie. Sa mission ? Déceler les moindres traces d'hydrocarbures pour aider à comprendre l'origine d'un incendie.

Accident ou acte criminel ? Alors que les incendies se sont multipliés en France ces dernières semaines, les enquêteurs peuvent s'appuyer sur un allié surprenant pour remonter à l'origine des flammes : Goliath, un Malinois spécialisé dans la recherche de produits accélérateurs d'incendie criminels (RPAIC).

Un flair exceptionnel

La dernière enquête de Goliath l’a mené à Saint-Hilaire-les-Places en Haute-Vienne (87), une semaine après l'incendie qui a ravagé 25 hectares de forêt. Grâce à son flair exceptionnel, ce toutou athlétique est capable de parcourir rapidement une zone incendiée et de repérer de minuscules traces d’hydrocarbures parmi les cendres, les branches et les débris.

Goliath fait partie d'un cercle très restreint de chiens de la gendarmerie formés à la détection des accélérateurs d'incendie, des substances parfois utilisées pour provoquer volontairement un départ de feu. En France, ils ne sont qu'une dizaine à posséder cette spécialisation.

© Gendarmerie des Landes / Facebook

Si Goliath est capable d'une telle prouesse, c'est grâce à un entraînement rigoureux qui lui a appris à détecter des odeurs bien précises, mais aussi grâce à la relation de confiance qu'il a tissée avec son maître-chien, Laurent Brault.

Sur le terrain, celui-ci le guide simplement par quelques gestes ou un regard. « On se connaît bien. Cela fait 3 ans que l’on travaille régulièrement. Il y a juste à faire des gestes, ou à se regarder, on se comprend », a expliqué le gendarme à France 3 Aquitaine.

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Un allié précieux pour déterminer l'origine des feux

Sur une scène d’incendie, Goliath ne remplace pas les enquêteurs, mais il complète leur travail en les aidant à mieux comprendre comment le feu a démarré. Comme le souligne l’adjudant-chef Frédéric Pauliat : « Il n’y a pas que l’homme, ou la technologie dans une enquête. Nos amis à 4 pattes nous apportent énormément sur ce terrain-là ».

© Margaux Blanloeil / France 3

Les enquêteurs commencent par analyser le terrain et délimitent une zone de recherche à partir de cartes et de photographies. « Le chien finalise le travail des enquêteurs », résume l’adjudant Laurent Brault. Une fois l’indice repéré par Goliath, des prélèvements sont réalisés et transmis au laboratoire pour être étudiés.

Cette collaboration est devenue particulièrement importante alors que les feux se multiplient. Sécheresse, végétation fragilisée et sols très secs compliquent en effet les recherches sur le terrain. À Saint-Hilaire-les-Places comme ailleurs, l’objectif reste le même : déterminer rapidement si un incendie est d’origine accidentelle ou criminelle.

© Margaux Blanloeil / France 3

Une fois encore, le flair de Goliath pourrait s'avérer déterminant : les indices relevés grâce à son intervention vont désormais être analysés afin d'éclaircir les circonstances du départ de feu.