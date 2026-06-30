Malgré sa différence, ce chiot avec une fente labiale trouve vite une famille prête à l'aimer tel qu'il est

À la fin du mois de mai, le refuge américain Border Tails Rescue, situé à Northbrook dans l’Illinois, a pris en charge une petite chienne croisée Bully pas comme les autres. Baptisée Onion Ring, elle affiche une bouille singulière en raison d’une malformation nommée « fente labiale ». Très vite, la boule de poils adorable a tapé dans l’œil d’une mère et de sa fille, qui l’ont adoptée.

« C'était littéralement le chien le plus mignon que j'aie jamais vu, et elle me faisait un peu penser à un cochon », confie Harleigh Garcia, fondatrice de Border Tails Rescue, à la rédaction de The Dodo. La petite chienne, croisée Bully, est concernée par une fente labiale, une malformation « qui nécessite simplement un peu plus d’attention ».

© Border Tails Rescue

À son arrivée, le chiot femelle – nommé affectueusement Onion Ring – était étonnamment calme et détendu. Tout ce qu’elle désirait ? Passer ses journées à se prélasser. « Elle était vraiment très détendue, ajoute Harleigh, elle était avec nous au bureau toute la journée, et elle était simplement allongée à nos pieds. »

© Border Tails Rescue

Onion Ring a trouvé sa famille pour la vie

Comme l’expliquent nos confrères d’outre-Atlantique, les chiens atteints de fente labiale ont tendance à être plus sujets aux infections des voies respiratoires supérieures. Pour limiter les risques, l’équipe du refuge a rapidement placé Onion Ring dans une famille d’accueil. Ses bienfaiteurs ont précisé que sa malformation ne la gênait pas plus que cela au quotidien.

🏥 Comment aider un chiot avec une fente labiale ? 🍽️ Un chien avec fente labiale peut-il manger normalement ? 💕 D'autres histoires d'adoption inspirantes Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

© Border Tails Rescue

Par chance, la jeune chienne a vite trouvé des adoptants. Une mère et sa fille adolescente sont tombées sous son charme. Autrefois, elles avaient un chien concerné par le même problème et sont donc tombées amoureuses d’Onion Ring au premier regard.

« Le simple fait d’avoir de l’expérience dans ce domaine et de savoir que ce n’est pas aussi effrayant que ça en a l’air, en faisait… un choix idéal pour elle », souligne Harleigh Garcia. Bien qu’elle soit heureuse que sa petite protégée ait été adoptée, elle regrettera de ne plus la voir au bureau. La connaître et partager un bout de chemin avec elle a été un véritable bonheur !

© Border Tails Rescue

Le conseil de Woopets : comment prendre soin d’un chien atteint d’une fente labiale ?

Prendre soin d’un chien atteint d’une fente labiale demande avant tout de l’attention et un suivi vétérinaire adapté. Cette malformation congénitale, qui se traduit par une ouverture plus ou moins importante au niveau de la lèvre supérieure, peut parfois compliquer l’alimentation, notamment chez les chiots.

Dès le diagnostic, il est essentiel de surveiller la prise de poids et la capacité de votre fidèle compagnon à s’alimenter correctement. Dans les cas les plus légers, une nourriture adaptée suffit souvent à assurer une croissance normale. Lorsque la fente est plus importante ou associée à une fente palatine, des précautions supplémentaires peuvent être nécessaires afin d’éviter les fausses routes et les infections respiratoires.

Un suivi régulier chez le vétérinaire permet d’évaluer l’évolution de la situation et de déterminer si une intervention chirurgicale est recommandée. Cette opération vise à corriger la malformation et à améliorer le confort ainsi que la qualité de vie de l’animal.

Au quotidien, il convient également de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et de rester attentif à tout signe de difficulté à manger, de toux ou d’écoulement nasal. Avec des soins adaptés, de nombreux chiens atteints d’une fente labiale mènent une vie tout à fait normale !