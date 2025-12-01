Grâce à cette vidéo, une chienne abandonnée et attachée à une clôture obtient une seconde chance bien plus vite que prévu

Certaines familles ont beau aimer leur compagnon à 4 pattes, les conjonctures économiques les poussent parfois à prendre des décisions à contre-cœur. N’ayant plus les moyens de s’en occuper correctement, elles se retrouvent alors contraintes d’abandonner leur animal de compagnie.

Un regard doux et rempli de tendresse. Ce sont les premières images que l’on peut voir sur une vidéo postée par le refuge Associated Humane Societies Newark (États-Unis) et relayée par Newsweek . Ces adorables yeux appartiennent à Brownie, une femelle de type Bull âgée d’un peu plus d’un an.

La pauvre bête a été retrouvée abandonnée et attachée à une clôture à proximité d’un carrefour très fréquenté. Avec elle, un bout de carton sur lequel on pouvait lire un message poignant : “Le propriétaire ne s'occupait pas d'elle et je n'ai pas les moyens de payer pour la faire adopter [...]. Aimez-la et trouvez-lui un foyer pour toujours”.

Pour Olivia Gonzalez, responsable des réseaux sociaux de l’association, cette situation n’est malheureusement pas unique et a même tendance à augmenter . Elle explique ainsi : “Face aux difficultés économiques que traverse le pays, nous avons constaté une augmentation du nombre d'animaux errants, remis à leurs propriétaires et abandonnés. Partout, les familles peinent à nourrir, soigner, et même loger leurs animaux de compagnie”. Elle ajoute : “Bien qu'il soit illégal d'abandonner un animal domestique, la famille de Brownie a probablement agi par désespoir”.

Lors de son arrivée au refuge, les employés se sont inquiété de son adaptation à la vie en chenil. En effet, la boule de poils était pleine d’énergie, une nature difficilement compatible avec un quotidien se résumant à passer 23 heures sur 24 entre 4 murs.



© @ahsnewark / TikTok

