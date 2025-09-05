L'été 2025 à la SPA, une mobilisation hors norme pour faire face à une situation critique

La SPA (Société Protectrice des Animaux) vient de connaître un nouvel été chargé et plein de défis colossaux, que ses équipes se sont employées à relever avec leur détermination et leur dévouement habituels. Les bénévoles et salariés de ses 62 refuges et Maisons ont eu fort à faire face aux nombreux abandons, cas de maltraitance et manque de places. Une mission rendue encore plus difficile par un contexte particulier, caractérisé notamment par un climat économique défavorable, une météo capricieuse et des épidémies.

Les protagonistes des structures d’accueil de la SPA se sont serré les coudes pour faire face aux difficultés et sauver de nombreux chiens, chats, équidés et NACs en détresse. En cette période de rentrée, l’association dresse son bilan estival 2025…

Été 2025 de la SPA : des chiffres plus qu’éloquents

L’été 2025 a une nouvelle fois mis les capacités d’accueil et les ressources de la SPA à rude épreuve. Entre juillet et août, 7 628 animaux ont été pris en charge dans les 62 refuges et Maisons SPA présents sur le territoire national. Ils se répartissent comme suit : 1 941 chiens, 5 373 chats, 293 NAC (nouveaux animaux de compagnie) et 21 équidés.

Phénomène marquant de cette saison : le recours massif aux familles relais, qui ont accueilli 2 256 animaux, en majorité des chatons. Ce chiffre, en hausse de plus de 14% par rapport à 2024, illustre le rôle crucial de ces foyers temporaires.

Côté adoptions, malgré des conditions peu favorables, la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la SPA a permis à 6 989 animaux de trouver un nouveau foyer. Les chats ont été les plus adoptés (4 573), suivis des chiens (2 028), des NACs (372) et des équidés (16).

Des conditions défavorables

Plusieurs facteurs n’ont pas facilité la tâche des équipes de la SPA cet été. Le contexte économique tendu, marqué par une inflation persistante, a freiné les adoptions et rendu plus difficile la prise en charge des animaux.

Autre difficulté majeure : l’augmentation alarmante des saisies d’animaux pour maltraitance. Pas moins de 348 ont été saisis en urgence cet été, contre 140 l’année précédente. Ces cas mobilisent des ressources importantes et bloquent des places dans des refuges qui en manquent déjà cruellement.

Vient s’y ajouter une hausse significative des portées de chatons à secourir. Dans de nombreux cas, il s’agit de jeunes félins souffrant de maladies plus ou moins graves, nécessitant des soins prolongés.

Enfin, les conditions climatiques extrêmes – canicules et incendies – ainsi que des épidémies de typhus dans certains secteurs ont empêché l’accueil de nouveaux animaux et réduit la fréquentation du public dans les refuges.

Des équipes plus mobilisées que jamais

Malgré ces nombreux obstacles, les équipes de la SPA (salariés, bénévoles et familles d’accueil) ont répondu présent en affichant une mobilisation massive et sans faille. Dans un contexte d’urgence quasi permanent, elles ont su faire preuve d’un engagement exemplaire et admirable.

“Cette année encore, nous avons dû faire face à des tensions majeures [...]. Malgré ces facteurs aggravants, les équipes de la SPA ont su relever les défis en déployant des efforts considérables pour sauver les animaux”, a ainsi déclaré Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA.

Ce bilan estival, à la fois préoccupant et porteur d’espoir, rappelle l’importance du soutien du public et du rôle fondamental que joue l’association tout au long de l’année.