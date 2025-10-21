Adoptée dans un refuge, cette Chihuahua enchaîne les marathons aux côtés de son maître passionné de course

Qui a dit que les Chihuahuas étaient des chiens de canapé ? Jellybean serait certainement furieuse d’entendre cela, car elle est bien loin des stéréotypes. La petite chienne a prouvé son endurance en accompagnant son propriétaire lors de ses marathons. Une compétition à laquelle elle a pris goût au fil des courses !

Andrew Owens est un sportif qui court régulièrement et participe à des marathons . À ses côtés, lors des courses, il n’est pas rare de retrouver sa compagne, mais également Jellybean, sa femelle Chihuahua. Comme son propriétaire, cette dernière prend plaisir à parcourir de longues distances avec ses petites pattes !

Avec leur gabarit miniature, nous serions tentés de croire, à tort, que les Chihuahuas ne sont pas capables de telles prouesses, et pourtant. Jellybean tient à son actif 7 marathons et même 2 ultra-marathons ! Une prouesse pour ce quadrupède qui revient de loin.

@jellybean26.2 / Instagram

Une chienne épanouie

Jellybean n’a pas toujours été la boule de poils qu’elle est aujourd’hui. Elle vivait au refuge de Sacramento avant de rencontrer Andrew. Ce dernier l’a adoptée pour lui offrir une seconde chance dans la vie. Il a commencé à l’emmener avec lui lorsqu’il s’entraînait sur de courtes distances. Il a alors constaté qu’elle était très endurante et a progressivement allongé les distances.

Finalement, le toutou a commencé à l’accompagner lors de ses marathons et ultra-marathons, soit des épreuves d’environ 42 kilomètres au minimum. Cela n’impressionne pas Jellybean, qui tient incroyablement bien la distance. Un journaliste de CBS News a pu le constater après avoir eu le privilège de la rencontrer : « Jellybean courait devant à une vitesse surprenante pour un Chihuahua », témoignait-il.

