Les gendarmes retournent dans cet appartement de l'Oise six mois après une saisie record et découvrent avec colère de nouvelles victimes encagées

6 mois après un premier sauvetage dramatique dans un appartement de l'Oise, des chiens et des chats ont de nouveau été retrouvés dans des conditions préoccupantes chez les mêmes personnes. Alertées par les voisins, l’association Action Protection Animale et les forces de l'ordre ont rapidement réagi.

En août 2025, l'équipe d'Action Protection Animale et les gendarmes isariens intervenaient dans un appartement situé à Hermes (60), où 52 animaux étaient détenus dans des « conditions dramatiques », d'après l'association présidée par Anne-Claire Chauvancy. Nous vous en parlions dans un précédent article.

7 chiens, 17 chats, 19 rongeurs (3 chinchillas, 9 rats, 5 hamsters, 2 souris) et 9 reptiles (3 serpents, 4 tortues, 1 pogona et 1 gecko) souffraient de l'insalubrité des lieux, de problèmes de santé divers et de privations jusqu'à leur saisie.



Action Protection Animale

Les canidés notamment étaient dans un état de maigreur alarmant. Ils étaient soit enfermés dans des cages, soit isolés dans des pièces.

Les intervenants avaient déjà eu des échanges tendus avec les propriétaires à l'époque, se heurtant à leur déni malgré des éléments évidents.

Quoi qu'il en soit, après ce sauvetage, Action Protection Animale pensait en avoir fini avec la famille en question. Ce n'était pas le cas…

Triste sensation de déjà-vu

Ses membres et la gendarmerie ont dû retourner à cet appartement 6 mois plus tard pour une nouvelle intervention. Cette fois-ci, ce sont 4 chiens et 3 chats qui ont été secourus, rapportait Oise Hebdo .

Le sauvetage a eu lieu le matin du jeudi 5 février 2026 suite à de multiples témoignages de riverains. « Les voisins ont été vigilants, raconte Anne-Claire Chauvancy. Nous avons reçu des signalements de personnes qui entendaient des animaux aboyer. Ils ont fait le lien, ils nous ont prévenus. On ne savait pas à quoi s’attendre, ni combien il y en avait ».

Là encore, les discussions avec les maîtres des lieux étaient tout sauf sereines. « Ils n’ont pas retenu la leçon, regrette la présidente d'APA.Ils ont recommencé exactement les mêmes faits. La seule différence, c’est qu’on a été alerté plus tôt, donc on est intervenu plus tôt. »

Des chiens assoiffés et affamés, des chats dans des litières saturées

Les 4 chiens étaient encagés et évoluaient au milieu de leurs déjections, sans eau ni nourriture. L'un d'eux portait un collier électrique destiné à lui faire subir une décharge chaque fois qu'il tentait d'aboyer. Un autre était si assoiffé qu'il s'est mis à boire dans une flaque dès sa libération.



Photo d'illustration

A lire aussi : Le sauvetage émouvant d’un chien de 12 ans pour qui tous les espoirs semblaient avoir disparu (vidéo)

« Les chats, quant à eux, étaient confinés dans une chambre. Leur litière débordait d’excréments, mais ils avaient de l’eau et de la nourriture. Leur état est moins préoccupant » détaille Anne-Claire Chauvancy.

Les 7 quadrupèdes ont été pris en charge par un refuge francilien. La plainte visant leur propriétaire après le sauvetage d'août 2025 est toujours en cours et il n'y a pas encore eu de jugement. De ce fait, ils jouissent encore de la présomption d'innocence et pouvaient détenir des animaux. Néanmoins, ces faits nouveaux sont venus s'ajouter aux anciens. « J’espère que ça aggravera leur cas et poussera la justice à les juger plus rapidement », conclut la présidente d'Action Protection Animale.