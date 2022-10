Frère et sœur, ces chiens ont affronté ensemble l’abandon, la canicule et les orages avant d’être secourus

Camryn et Emma ont traversé les pires épreuves côte à côte. C’est aussi ensemble que ces 2 chiens s’apprêtent à connaître un nouveau départ grâce à la détermination et la patience d’une bénévole.

Une chienne et son frère, devenus errants après avoir été abandonnés, n’ont désormais plus à lutter pour se nourrir et survivre après leur sauvetage, rapporte The Dodo.

Suzette Hall est la fondatrice de Logan’s Legacy, une organisation portant secours aux animaux en détresse en Californie. Elle avait récemment été informée de la présence de 2 chiens, frère et sœur, dans un parc national de la région. Des canidés victimes d’abandon et qui avaient clairement besoin d’aide.



Suzanne Hall / Facebook

Une âme charitable les nourrissait depuis 2 semaines, mais ne parvenait pas à les approcher pour les recueillir, car ils étaient trop craintifs. C’est d’ailleurs cette personne qui avait contacté la bénévole à leur sujet.

Les chiens n’avaient pas été épargnés par les éléments. « Nous avions eu les pires canicules et orages », raconte Suzette Hall, qui confie que, à ce moment-là, elle ne pensait pas les retrouver après ces épisodes météorologiques. Pourtant, ils étaient toujours là, « juste allongés l’un à côté de l’autre ».

Elle a d’abord essayé de les récupérer à l’aide d’une cage-piège, mais cette dernière ne pouvait pas les accueillir ensemble. Elle a alors changé d’approche ; il s’agissait désormais d’en rattraper un avec un lasso de capture, puis d’attirer l’autre dans la cage.

Suzette Hall a commencé par le mâle, qu’elle a appelé Camryn. Elle a pris le temps de gagner sa confiance et de l’approcher, avant de déployer le lasso autour de son cou. Elle l’a ensuite installé dans sa camionnette.

La fondatrice de Logan’s Legacy a ensuite commencé à préparer la cage pour la femelle, baptisée Emma, mais cette dernière était obnubilée par le sort de son frère. Elle n’arrêtait pas de tourner en rond autour du véhicule où il se trouvait. La chienne voulait à tout prix le rejoindre. Une aubaine pour Suzette Hall, qui est remontée à bord et a longuement caressé Camryn afin de montrer à sa sœur qu’ils étaient en sécurité.



Suzanne Hall / Facebook

« Si heureux d’être réunis »

Emma a fini par sauter à l’arrière de la camionnette pour retrouver Camryn. « Ils étaient si heureux d’être réunis », dit leur bienfaitrice, qui les a aussitôt emmenés chez le vétérinaire. Les chiens ont été séparément examinés, stérilisés et vaccinés. Leurs retrouvailles après la visite ont été encore plus émouvantes que celles qui ont eu lieu dans le véhicule. « Ils n'arrêtaient pas de se toucher le nez comme pour dire : OK, nous sommes ensemble. Tout va bien », relate Suzanne Hall.

Peu après, Camryn et Emma ont été placés en famille d’accueil. Suzanne Hall s’emploie à présent à leur trouver un foyer pour toujours, où ils pourront continuer de s’épanouir ensemble. « Je ne vais pas séparer ces deux-là », conclut-elle.

Suzanne Hall / Facebook