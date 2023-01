Flexadin Advanced, partenaire officiel de la Grande Odyssée VVF 2023, soutient le métabolisme des articulations et la mobilité des chiens

Célèbre course de chiens de traîneau en Europe, la Grande Odyssée fait son retour du 7 au 19 janvier 2023, dans un décor alpin unique au monde. Flexadin Advanced est le partenaire officiel de cette 19e édition, et continue de proposer une gamme de produits pour chouchouter les articulations de tous les chiens.

La Grande Odyssée, c’est le rendez-vous incontournable des courses de chiens de traîneau depuis janvier 2005. Cette année, 65 mushers internationaux et 600 chiens-athlètes se sont lancés dans le parcours le plus exigeant du monde au cœur du paysage alpin : près de 400 km d’effort, et 12 000 m de dénivelé positif cumulé. L’aventure avec un grand A.

C’est donc tout naturellement que Flexadin Advanced, gamme d’aliments complémentaires soutenant le métabolisme des articulations du chien, est devenu partenaire de la Grande Odyssée pour cette 19e édition – une histoire qui dure depuis 5 ans.

La solution pour une vie toute en mobilité

En effet, lors de cette course intense, les chiens de traîneau peuvent être confrontés à des problèmes de mobilité, dus à une forte sollicitation de leurs articulations. Flexadin Advanced propose donc des aliments complémentaires tendres et savoureux pour prendre soin de ces sportifs à 4 pattes.

Ils sont composés de 2 ingrédients phares :

l’UC-II, un collagène de type 2 non dénaturé, extrait selon un procédé breveté unique. Cet ingrédient actif innovant agit au niveau de l’intestin de l’animal, et empêche le système immunitaire d’attaquer son propre cartilage articulaire grâce à son mécanisme de tolérance orale.

le manganèse, un oligo-élément essentiel qui joue un rôle important dans la formation des cartilages articulaires, et qui contribue à leur bonne qualité et à celle des os.

Les bouchées Flexadin Advanced sont aussi composées d’extraits de Boswellia Serrata, une plante aux vertus anti-inflammatoires et antidouleurs naturels. Elles sont disponibles chez le vétérinaire ou sur Internet en 2 formats, par 30 (30,89 €) ou par 60 (48,40 €), et conservées dans des sachets fraîcheur pour une préservation optimale et longue durée. Elles raviront les papilles de tous les chiens, tout en prenant soin de leurs articulations.

La 11e et dernière étape de la course sera présentée par Flexadin Advanced à la station Villard-de-Lans. Départ à 11h pour un parcours de 38 km.