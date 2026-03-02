Filmé lors de son abandon au bord de la route dans la Somme, ce Bouvier Bernois est enfin secouru après une semaine d'errance

Dans la Somme, l’élan de solidarité a fini par payer. Après plusieurs jours d’errance et une mobilisation constante, un Bouvier Bernois abandonné a pu être récupéré sain et sauf. Traqué sans relâche mais avec patience, le chien est désormais en sécurité et pris en charge en attendant de trouver une nouvelle famille.

Abandonné par un automobiliste, un chien a mobilisé habitants, gendarmes et pompiers pendant une semaine jusqu'à sa capture en toute sécurité, rapportait la page Facebook de la commune d' Aizecourt-le-Haut (80) le dimanche 1er mars.

Le mardi 24 février, cette dernière lançait l'alerte au sujet d'un « chien errant à travers notre campagne, type Bouvier, [et qui] se promènerait entre Aizecourt-le-Haut et Allaines ». A ce moment-là, on ignorait que l'animal en question venait d'être victime d'un abandon.

Le soir-même, nouvelle publication livrant davantage d'informations. Les images capturées par une caméra de surveillance montraient clairement un individu descendant de sa voiture, une Opel Zafira 2, puis faisant sortir le quadrupède avant de repartir sans lui. Le malheureux Bouvier Bernois avait vainement tenté de suivre le véhicule, qui prenait la direction de Péronne, avant de se laisser distancer. L'auteur du post Facebook ajoutait avoir relevé le numéro de plaque d'immatriculation et transmis celui-ci à la gendarmerie.

L'appel à témoin a été réitéré le 26 février : « N'hésitez pas à faire le 17 si vous le voyez, (les gendarmes sont au courant puisqu'une plainte a été déposée) ».

Le chien a été aperçu quelques heures plus tard près du château d'eau, donc à l'endroit où il avait été abandonné. La commune d'Aizecourt-le-Haut demandait aux automobilistes de rester vigilants et de réduire leur allure car ils risquaient de le croiser sur la route.

« La patience est la clé »

Le vendredi 27 février, une photo du canidé prise par un témoin a été partagée. L'animal se tenait alors à l'orée de la forêt du côté de Tincourt-Boucly. Il venait de manger « un sac complet de croquettes » laissé par les personnes mobilisées, mais il a ensuite fui en direction des bois.



Commune d'Aizecourt-le-Haut / Facebook

« Un plan de capture calme et organisé est en cours pour le chien type bouvier bernois vu sur le secteur », indiquait la page Facebook de la commune picarde le matin du dimanche 1er mars. « Une seule personne référente s’occupe du nourrissage et de la mise en sécurité. La patience est la clé », pouvait-on lire dans cette publication où il était demandé de ne pas courir après le Bouvier Bernois, de ne pas essayer de l'encercler et de ne pas l'approcher en voiture afin d'éviter de le faire fuir vers la route.

En début d'après-midi, le « dénouement heureux » tant espéré a été annoncé, toujours sur la page Facebook de la commune d'Aizecourt-le-Haut. Le chien était enfin en sécurité et entre de bonnes mains. De nouvelles photos montraient le rescapé tenu en laisse, en compagnie d'un congénère, très probablement utilisé pour remonter sa piste et gagner sa confiance, ainsi que de volontaires et de gendarmes.

« Incroyable élan de solidarité » et « belles rencontres humaines »

Les efforts des intervenants ont enfin été couronnés de succès. Ce sauvetage aura été tout sauf simple. Apeuré et désorienté, le Bouvier Bernois se déplaçait sans cesse, « bougeait près de la Sicae, à la sortie de Péronne direction Bapaume, puis près du canal à BIaches ».

Aux côtés des habitants mobilisés, les pompiers tentaient désespérément de l'encercler alors qu'il traversait un étang, puis des jardins, avant son interception à proximité de la route menant vers Halles.



Commune d'Aizecourt-le-Haut / Facebook

« Merci encore à vous tous ! Pour cet incroyable élan de solidarité envers ce chien, qui nous a permis aussi de faire de belles rencontres humaines toute cette semaine », conclut l'auteur du post. Le chien reçoit tous les soins et toute l'attention dont il a besoin en attendant de pouvoir le placer en famille d'accueil ou le proposer à l'adoption.

Commune d'Aizecourt-le-Haut / Facebook