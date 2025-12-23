Faute de financement, la ligne 3677- SOS Maltraitance Animale appelle aux dons pour assurer sa survie

Depuis juin 2024, un numéro à 4 chiffres permet à chacun de signaler rapidement les cas de maltraitance envers les animaux : le 3677 - SOS Maltraitance Animale. Chaque mois, plus de 2000 appels sont reçus, déclenchant des interventions et des sauvetages sur tout le territoire métropolitain. Mais aujourd’hui, faute de financement, cette ligne vitale pourrait disparaître, mettant en danger des milliers d’animaux…

Créée en juin 2024 par Loïc Dombreval, président du Conseil National de la Protection Animale et ancien député des Alpes-Maritimes, la ligne téléphonique 3677 permet à chacun de signaler une maltraitance animale dont il est témoin.

Très attendu par le public, le 3677 - SOS Maltraitance Animale répond à un vrai besoin : permettre d’alerter rapidement en cas de mauvais traitements envers les animaux, grâce à un numéro unique et facile d’accès. Il évite ainsi les démarches compliquées et les renvois entre de nombreux interlocuteurs (police, gendarmerie, mairie, associations, 17), pour que chaque signalement soit mieux entendu et pris en charge.

Une ligne vitale pour la protection animale

Le 3677 - SOS Maltraitance Animale, est bien plus qu’un simple numéro : c’est un outil clé pour venir en aide aux animaux. Chaque mois, ce sont plus de 2 000 appels qui sont traités, donnant lieu à une chaîne complète de protection.

« Cela va de la clôture de l’affaire parce que les éléments présentés ne correspondent pas à une maltraitance (conflit de voisinage, appel pour avoir une information, etc.), à la réorientation de la personne vers les acteurs locaux compétents (gendarmerie, police, DDPP, associations...) ou à l’approfondissement pour mieux déterminer le type de maltraitance et son niveau de gravité. », explique Loïc Dombreval.

Lorsque la situation l’exige, l’équipe du 3677 fait en effet appel à sa brigade d’enquêteurs bénévoles. Engagés et attentifs, ils recueillent les éléments nécessaires — témoignages, photos, vidéos ou échanges avec le propriétaire — afin de mieux comprendre la situation signalée et d’agir au mieux pour la protection de l’animal. Composée aujourd’hui de plus de 150 enquêteurs formés et passionnés, cette brigade agit discrètement, mais efficacement pour protéger, sensibiliser et prévenir les maltraitances.

Dès son lancement, le succès de la ligne a été immédiat, au point de submerger le centre d’appels. Aujourd’hui, le 3677 continue de grandir, avec plus de 80 nouveaux enquêteurs en formation et une couverture déjà étendue à 70 départements métropolitains, avec un seul objectif : protéger tous les animaux de France, partout et à tout moment.

Une ligne en danger faute de financement

Malgré son rôle essentiel, cette ligne fait malheureusement face à une incertitude financière qui menace sa pérennité. « Nous manquons aujourd’hui de visibilité sur notre avenir financier pour nous projeter au-delà des 6 prochains mois. », déplore Loïc Dombreval.

En 2025, cette ligne qui fonctionne presque entièrement grâce à des fonds privés et aux dons du public, a représenté un coût de 255 000 euros ; en 2026, elle en nécessitera 350 000 pour continuer à traiter efficacement les signalements.

Sans soutien public suffisant, le 3677 - SOS Maltraitance Animale risque donc malheureusement de devoir fermer ses portes, laissant de nombreux signalements sans réponse.

Pour éviter cela, Loïc Dombreval lance donc un appel au don urgent aux particuliers, aux entreprises et aux pouvoirs publics pour permettre au 3677 de poursuivre sa mission vitale : protéger les animaux maltraités.

« Si le 3677 s’arrête, tous nos efforts, mais aussi tous les efforts de ceux qui signalent une maltraitance auront été vains. Il faut nous aider à poursuivre nos missions et aider le 3677. », alerte-t-il. « Nous n’avons pas d’autre choix que de lancer un SOS pour SOS Maltraitance Animale. »

Unique en Europe, cette ligne gratuite offre à chacun la possibilité de témoigner et de sauver une vie animale. Aujourd’hui, il est crucial de tout mettre en œuvre pour la maintenir.

Si vous souhaitez en savoir plus ou soutenir cette cause en faisant un don, rendez-vous sur le site web du 3677.