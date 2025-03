Face à la vente à la sauvette de chiots en sale état, cette bénévole intervient pour leur offrir une nouvelle chance

Certains actes, par leur violence, semblent tout droit sortis d’un film d’horreur, et pourtant. L’histoire de 4 chiots extrêmement mal en point prouve à quel point les hommes peuvent être capables du pire. Au contraire, d’autres personnes bienveillantes sont là pour soigner et panser les blessures des âmes en détresse.

Quand Nirvana Ramlall, membre de l’association Isipingo Pet Rescue, en Afrique du Sud, a appris qu’un homme vendait des chiots mal en point dans la rue, son cœur s’est emballé. Elle a d’autant plus été bouleversée en rencontrant les animaux en piteux état. Une chose était sûre à ce moment, il fallait les éloigner au plus vite de leur propriétaire et les soigner, car ils risquaient de décéder prochainement.

Lola, Lilly, Lilo et Archie sont des survivants. Pendant des jours, ces chiots ont vécu dans des conditions catastrophiques aux côtés d’un homme négligent. Ce dernier a décidé de les vendre alors que tout ce dont ils avaient besoin, à ce moment, c’était de soins médicaux en urgence.

© Nirvana Ramlall

Un état catastrophique

Les 4 chiens souffraient de tout leur corps. Ils étaient littéralement en train de pourrir de l’intérieur, comme de l’extérieur : « Ils avaient des plaies causées par des tiques et des puces, et les mouches les piquaient. Ils étaient pleins d'asticots », partageait Nirvana à South Coast Sun. Malgré leur état, leur maître a jugé bon de les mettre en vente. Il s’est alors installé devant une pharmacie avec les chiots et les proposait aux passants.

Quand Nirvana est intervenue quelque temps plus tard pour récupérer les chiots, l’individu les a cédés sans discuter, déclarant qu’il n’en voulait plus. La bienfaitrice s’est alors retrouvée avec 4 boules de poils au bord du décès, mais prêtes à se battre pour une vie meilleure : « Une fois lavés et séchés, je les ai emmenés directement chez le vétérinaire de Westville. Ensuite, j'ai nettoyé leurs plaies et je les ai soignés. Leur ventre est maintenant plein et ils ont un lit chaud et un foyer aimant », témoignait-elle.

© Nirvana Ramlall

Malheureusement, les petits souffraient aussi d’une infection intestinale et devaient suivre un traitement onéreux pour en guérir. Nirvana a demandé l’aide de sa communauté pour récolter des fonds. En attendant, elle fait son possible pour garder les chiots en bonne santé et tient à ce qu'ils se sentent aimés.