Face à la hausse des abandons et de la maltraitance, Maxi Zoo relance son opération solidaire des "Bracelets de l’amitié" au profit des refuges et en partenariat avec la CNDA et l'association AVA

Face à la détresse animale grandissante et aux difficultés rencontrées par les refuges, une nouvelle vague de solidarité se met en place cet automne. À travers une initiative accessible à tous, celle des Bracelets de l’amitié, Maxi Zoo et ses partenaires redonnent espoir à ceux qui n’ont plus de voix.

Alors que les cas de maltraitance et d’abandon continuent d’être nombreux, et que le contexte économique difficile fragilise refuges et associations, ces derniers doivent malgré tout mobiliser d’importants moyens humains, matériels et financiers pour sauver les animaux concernés, les héberger, les soigner et les réhabiliter.

Un engagement constant aux côtés des protecteurs des animaux

Chez Maxi Zoo , enseigne spécialisée dans la vente d’articles pour animaux de compagnie, on en est parfaitement conscient. Son engagement en faveur des chiens, chats et autres compagnons, ainsi que ceux qui leur portent secours, ne fait que se renforcer d’année en année. Il s’exprime sous différentes formes, l’une d’elles étant sa grande opération solidaire nationale “Bracelets de l'amitié”. Maxi Zoo la renouvelle cet automne, avec ses partenaires historiques que sont l’association AVA– Agir pour la Vie Animale et la Confédération Nationale Défense de l’Animal (CNDA), pour soutenir les structures d’accueil et leur permettre de poursuivre leur œuvre, aussi noble que vitale.

Ainsi, du 1er octobre au 25 novembre 2025, Maxi Zoo propose à la vente ce bracelet de l’amitié dans ses 400 magasins et sa boutique en ligne, au profit des 2 associations citées plus haut.



Cette initiative avait été d’une aide précieuse pour les refuges par le passé. Elle a toujours été indispensable pour leur permettre de continuer leur activité, notamment lors de périodes critiques comme celle de la pandémie de Covid-19.

L’an dernier, plus de 122 000 euros ont été récoltés grâce à elle, ce qui a permis de financer les sauvetages, les soins vétérinaires d’urgence et l’amélioration d’espaces de vie.

Aujourd’hui aussi, les associations ont besoin d’un coup de pouce dans un contexte marqué par les difficultés financières et la hausse des maltraitances. Thierry Bedossa, président d’AVA, est bien placé pour le savoir. “La maltraitance animale reste une réalité dramatique”, rappelle-t-il, évoquant l’intervention de l’association à Chooz, dans les Ardennes. Nous en avions d’ailleurs parlé dans un précédent article. 17 chiens étaient alors détenus dans des conditions déplorables sur un terrain vague, avant leur prise en charge.

“Indispensable pour soutenir la protection animale sur le terrain”

C’est typiquement le genre de mission urgente qui fait appel à des moyens considérables et qu’il serait impossible de mener à bien sans la solidarité. “Les fonds collectés permettent de faire face à l’urgence sur le terrain, dit Thierry Bedossa à ce propos. Ils financent directement les soins vétérinaires, les opérations de sauvetage, ainsi que la prise en charge longue durée des animaux les plus vulnérables dans nos refuges. Ce partenariat avec Maxi Zoo est particulièrement fructueux et s’avère indispensable pour soutenir la protection animale sur le terrain.”

Le président d’AVA qui cite un autre exemple, celui d’un Cocker Anglais sénior appelé Joe, atteint de 2 tumeurs, et ayant eu besoin d’autant d’opérations et d’une transfusion sanguine. Il a pu être soigné et sauvé grâce à l’opération solidaire 2024. “Aujourd’hui, Joe vit sereinement avec son compagnon Rocky, confié au refuge par leur famille, et s’épanouit pleinement au grand air en Normandie - un bel exemple de ce que la solidarité peut accomplir”, se réjouit Thierry Bedossa.

Comment soutenir concrètement cette cause essentielle ?