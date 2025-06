Face-à-face surréaliste entre un chien sénior et un ours s'étant introduit chez ses maîtres en quête de nourriture (vidéo)

Un visiteur inattendu, un chien héroïque et une scène digne d’un film… C’est le surprenant épisode vécu récemment par une famille californienne. Alors que la nuit s’annonçait tranquille, leur maison a été le théâtre d’une rencontre tendue entre un ours affamé et leur petit chien âgé, bien décidé à défendre son territoire. Une séquence impressionnante capturée par une caméra de surveillance et partagée sur les réseaux sociaux.

« Imaginez vous réveiller au milieu de la nuit pour trouver un ours en train de se diriger vers votre réfrigérateur. A seulement 3 mètres de votre lit ! », a écrit Zoe Caldman sur son compte Facebook. Une publication où elle partage un incident qui venait d’avoir lieu chez elle à Monrovia, près de Los Angeles dans l’Etat de la Californie (Etats-Unis).



Zoe Caldman / Facebook

Les faits, que rapporte Hawaii News Now, se sont déroulés le samedi 14 juin 2025. La scène a été filmée par la caméra de surveillance du salon. Dans la première vidéo, on peut voir un ours noir entrer dans la pièce, explorer la cour, puis revenir à l’intérieur pour inspecter la cuisine. Il était clairement affamé et espérait trouver quelque chose à manger dans le réfrigérateur. Le plantigrade porte un collier de géolocalisation, signe de sa capture par les autorités qui peuvent ainsi suivre ses déplacements.

Doodle tient bon !

Dans la vidéo suivante, Doodle entre en scène. Le petit chien de 17 ans renifle les lieux, se rendant compte que cette dernière vient d’être visitée. L’ours réapparaît alors sur le pas de la porte et rapproche son museau de celui du canidé sénior, qui sursaute et recule.

Doodle fait face avec beaucoup de courage, mais n’a pas eu d’autre choix que de se réfugier près d’un canapé, où l’ours le poursuit. A ce moment-là, on peut entendre Zoe Caldman crier à l’aide.

A lire aussi : Déçu par une adoption ayant tourné court, ce chien se console en gardant sa peluche auprès de lui en attendant une nouvelle chance (vidéo)

L’intrus a fini par quitter les lieux. Fort heureusement, le chien s’en est sorti sain et sauf.

Quelques heures plus tôt, le même ours s’était introduit dans d’autres maisons du quartier. Il avait saccagé des réfrigérateurs et s’était même baigné dans une piscine.