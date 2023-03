Expozoo Paris Animal Show : le rendez-vous incontournable des amoureux des animaux se tient ce week-end du 11 et 12 mars

Des centaines d’animaux et de spécialistes de leur univers vous attendent à Paris Porte de Versailles (Hall 3), du 10 au 12 mars pour la 9e édition du Paris Animal Show. Ce salon professionnel et grand public de l’animalerie est un rendez-vous à ne pas manquer pour les plus grands adeptes de chiens, chats, lapins, rongeurs et reptiles.

Les animaux de compagnie occupent une place de choix dans le quotidien des Français : un foyer sur 2 en possède au moins un. Si vous vous reconnaissez dans ce chiffre, n’oubliez pas d’inscrire l’Expozoo Paris Animal Show sur votre agenda : un lieu d’informations, de présentations et d’animations qui promet de répondre à toutes vos questions.

Chiens, chats, lapins, rongeurs et reptiles seront mis à l’honneur ces 10, 11 et 12 mars à Paris Porte de Versailles (Hall 3) de 10h à 18h. Pour ce salon d’exception, plus de 200 exposants seront accueillis et 40 000 visiteurs seront attendus. De nombreux experts répondront à vos questions : éleveurs, éducateurs, comportementalistes, vétérinaires, marques spécialisées (alimentation, accessoires, jouets, friandises, etc.)

3 jours pour célébrer le règne animal

Le vendredi 10 mars sera consacré aux professionnels du monde animal. Le Paris Animal Show sera le lieu idéal pour assister à des conférences sur des thématiques variées. Les samedi 11 et dimanche 12 mars, le salon devient mixte, et ouvre ses portes au grand public. Au programme : centre d’adoption et évènements caritatifs, ring avec démonstrations d’éducation et de sports canins, plus grande exposition féline d’Europe et concours de beauté international.

Le Paris Animal Show disposera d’un village « start up » et d’un nouvel espace « Artisanat », visant à mettre en lumière les innovations du marché animalier. De nombreux ateliers conseils sur le bien-être animal seront également présents dans les allées du salon. Des spécialistes seront au rendez-vous pour répondre à vos questions en matière d’éducation, d’alimentation, etc.

