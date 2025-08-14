Excité de découvrir son nouveau jardin après n’avoir connu que la vie en appartement, ce toutou laisse exploser sa joie (vidéo)

Vivre en appartement avec un chien est tout à fait possible du moment que ses besoins essentiels de dépenses physiques sont soigneusement respectés. Néanmoins, il ne faut pas nier qu’avoir un jardin représente un avantage certain, notamment lorsque l’on souhaite faire des journées “off” pour que tout le monde puisse se reposer. Reese l’a bien compris et est visiblement très fan de son nouveau lieu de vie…

Depuis son adoption, à ses 2 mois, Reese vivait en appartement avec ses humains, Erin Ramirez et Joseph Brennan, qui ont toujours pris soin de répondre à tous ses besoins. Dans un entretien accordé au média Newsweek, ces derniers ont expliqué que la seule difficulté qu’ils avaient rencontré en appartement avait été l’enseignement de la propreté. “C’était un ajustement vraiment difficile…”, a raconté Erin dans un premier temps. Mais même s’il s’était finalement très bien acclimaté à son cadre de vie, le petit Berger Américain Miniature n’aurait pas été contre le fait d’avoir un grand jardin pour farniente au soleil. Son rêve s’est réalisé le jour où ses maîtres ont pris la décision de déménager dans une maison avec un grand extérieur !

© @reesetheminiaussie / TikTok

Un moment “réconfortant et enrichissant”

C’est donc dans une très jolie maison dotée d’un jardin gazonné et située à Georgetown (Texas, États-Unis), que toute la petite famille a emménagé en mars 2024. Pour immortaliser leur arrivée dans ce nouveau lieu de vie, les propriétaires de Reese ont eu la belle idée de filmer le petit chien au moment où il découvre son jardin et de poster la scène sur TikTok. Après un moment d’hésitation, une petite exploration olfactive et un saut sur le canapé, Reese se met à courir et tourner dans tous les sens, visiblement totalement conquis par son nouveau terrain de jeu privé. “Le voir courir dans son propre jardin et trouver ses petits coins pour dormir a été réconfortant et très enrichissant. Nous sommes très heureux de continuer à documenter son parcours de vie dans sa maison et son jardin”, avait alors déclaré la jeune femme.

A lire aussi : Abattue depuis la perte de son frère, elle rouvre son cœur grâce à chiot Mastiff câlin et têtu (vidéo)

Aujourd’hui, la vidéo est devenue complètement virale. Elle comptabilise plus de 10,7 millions de vues et plus de 2,2 millions de likes ! “C’est la vidéo La vidéo la plus douce que vous verrez aujourd'hui”, peut-on lire en légende. En effet, dans les commentaires, les internautes ont été très nombreux à exprimer leurs émotions face à la joie sans limite du beau Reese. “Oh mon dieu mais c’est tellement mignon !”, peut-on lire. Nul doute que Reese va se plaire chez lui !