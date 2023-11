Comment aménager votre jardin pour rendre votre chien heureux ?

Vous êtes la personne la plus heureuse au monde : une adorable boule de poils pointera bientôt le bout de sa truffe dans votre vie ! Vous lui ouvrirez non seulement les portes de votre maison et de votre cœur, mais aussi celles de votre jardin. Pour permettre à votre chien de s’épanouir au quotidien, il est vivement recommandé d’aménager votre écrin de verdure avec soin. Découvrez quelques idées à faire germer et qui devraient porter leurs fruits. À vos bottes et vos gants !

Pour nous autres humains, le jardin est souvent synonyme de barbecue entre amis et de détente. Toutefois, nous ne sommes pas les seuls à en profiter pleinement ! Nos fidèles compagnons adorent passer du temps au grand air, savourer les douces caresses du soleil, plonger leur truffe dans les touffes d’herbe et se défouler. Ainsi, il convient d’organiser correctement votre extérieur pour permettre à votre poilu de s’épanouir et de gambader en toute sécurité.

Véritables terrains d'exploration pour le chien, les espaces verts représentent surtout des lieux paisibles où se ressourcer pour nombre de personnes. Acheter un banc s'avère idéal pour se détendre au royaume des fleurs, tout en gardant un œil sur son animal de compagnie ! Par ailleurs, ce meuble apportera une jolie touche de poésie et de charme.

Concevoir une aire de jeux adaptée

En premier lieu, vérifiez la solidité des clôtures pour éviter un tas de désagréments, comme des fugues. Retroussez ensuite vos manches, et attaquez-vous à l’aménagement d’une aire de jeux adaptée à votre animal de compagnie. Bâtir un petit parc canin sur votre terrain offre de nombreux avantages !

Bien construite, cette parcelle apporte du confort, du divertissement et de l’exercice à Médor. En tant qu’adoptant responsable, vous n’êtes pas sans savoir que les représentants de la gent canine doivent bénéficier de stimulations physiques et mentales au quotidien.

Avant de vous lancer dans la conception de ce petit coin de paradis, réfléchissez à sa disposition. Vous devez pouvoir surveiller votre protégé de manière aisée, et lui proposer suffisamment de place pour courir et jouer.

En ce qui concerne les commodités, vous avez la possibilité d’inclure :

Des gamelles pour le nourrir et l’hydrater.

Une niche ou une couverture pour qu’il se prélasse.

Des jouets pour qu’il s’amuse et combatte l’ennui.

Une piscine pour chien en cas de forte chaleur.

Un parcours d’agility, si votre fidèle compagnon est un sportif dans l’âme.

Un bac à sable.

Installer un bac à sable suffisamment spacieux

Vous pensiez que les bacs à sable étaient uniquement réservés aux enfants ? Les membres du peuple canin ont aussi droit à ces installations, mais pas pour les raisons ludiques auxquelles vous songez. En règle générale, ils sont conçus pour que le chien fasse ses besoins sans salir votre jardin. Ingénieux, n’est-ce pas ?

Comme vous vous en doutez, les dimensions de cette « litière extérieure » dépendent de la taille de votre ami à fourrure, mais également de votre cour. Elle doit être suffisamment grande pour accueillir Toutou, et le laisser se soulager sans difficulté.

Une dernière recommandation, et pas des moindres ? Pour des questions d’hygiène et de santé, occupez-vous de son coin toilette en nettoyant régulièrement les souillures. Une fois les déjections retirées, n’oubliez pas d’ajouter plusieurs pelletées de sable propre.

Inviter la nature dans le jardin et créer de l'ombre

Le jardin et les balades quotidiennes permettent à votre animal de prendre l’air, de se dépenser et d’assouvir ses besoins fondamentaux. Le chien possède un odorat extraordinaire, dont il a naturellement besoin de se servir. La nature regorge d’odeurs intéressantes… mais aussi de dangers !

Lors de l’aménagement de votre havre de verdure, sélectionnez des plantes qui ne représentent aucune menace pour votre fidèle compagnon. L’acacia, le laurier-rose ou encore le muguet risquent de l’empoisonner en cas d’ingestion, par exemple.

A lire aussi : "Il a changé mon monde" : un ancien militaire traumatisé raconte son sauvetage par un chien d'assistance

En outre, il est important de protéger votre boule de poils contre l’étreinte brûlante de l’astre du jour. Ces dernières années, la France subit des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Pour éviter à votre chien d’attraper des coups de soleil, voire une insolation au sein de votre oasis de tranquillité, nous vous conseillons de lui préparer une place à l’ombre ainsi qu’un point d’eau fraîche.

Avec un jardin parfaitement agencé, votre trésor sur pattes se sentira plus heureux. Choyé par ses humains préférés, en forme et en bonne santé, il vous témoignera toute sa reconnaissance !