Être inhumé avec son animal de compagnie : une pratique bientôt autorisée ?

Être inhumé avec son chien ou son chat reste interdit en France. Loïc Dombreval, le député des Alpes-Maritimes, ambitionne de changer la donne en proposant une loi permettant cette pratique. Une fois le projet de loi cosigné par d'autres députés, il le déposera à l'Assemblée nationale.

Les propriétaires pourront-ils bientôt être inhumés avec leurs animaux de compagnie ? C'est ce que Loïc Dombreval espère. Pour des questions de « dignité », la loi interdit pour l'heure cet acte ; un principe défini par l'article 16 du Code Civil, rappelle France Bleu.

Le député de la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes défend un projet de loi, autorisant celles et ceux qui le désirent à être enterrés avec les cendres de leurs compagnons à 4 pattes bien-aimés. « La relation entre les humains et leurs animaux a évolué que cela plaise ou non, aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui souhaitent être inhumés avec leurs animaux », a-t-il estimé.

Bien que déposer la dépouille de son ami à fourrure demeure totalement proscrit, il est cependant autorisé de placer des objets familiers (bijoux, livres, tenues...) auprès des défunts dans un cercueil.

Pour autant, cela n'empêche pas certaines personnes d'introduire officieusement l'urne contenant les cendres d'un animal dans le cercueil ou le caveau, dévoilent nos confrères de France Bleu. Pour en finir avec cette partie de cache-cache, Loïc Dombreval veut rendre officielle l'inhumation avec les cendres de nos poilus préférés.

Un projet de loi finement pensé

Avec ce projet de loi, l'animal incinéré sera autorisé à rejoindre la tombe de l'humain. Et les différents cas de figure ont été passés en revue.

Ainsi, si le chien ou le chat rend son dernier souffle avant son propriétaire, l'urne remplie de ses cendres sera nichée dans le caveau ou dans le cercueil. À l'inverse, s'il décède après son maître et que celui-ci a partagé ses dernières volontés, il pourra être incinéré le moment venu. Ses restes seront précieusement rangés dans une urne, laquelle sera placée à côté du défunt.

Quid du nom de l'animal sur la pierre tombale de la personne décédée ? Le projet de loi ne changera pas cette pratique actuellement interdite, pour la simple et bonne raison qu'il pourrait s'agir d'une « atteinte à la dignité des morts. »

Reconnaître la relation forte entre un humain et son animal de compagnie

État de New York, Suisse (Alémanique ou Romande), Allemagne, plusieurs pays pratiquent déjà cette inhumation hybride. Il existe même des cimetières animaliers accueillant la dépouille d'humains incinérés. La France rejoindra-t-elle bientôt leurs rangs ?

« C'est une idée apaisante pour ces personnes qui ont passé souvent les dernières années de leur vie avec leur animal de compagnie, de savoir qu'ils pourront être enterrés ensemble », a déclaré le député.

Cette nouvelle pratique serait une manière de reconnaître la relation étroite d'amitié et d'amour qui peut lier l'Homme et l'animal. Après avoir marché main dans la patte toute au long de leur vie, ils pourraient reposer l'un à côté de l'autre pour l'éternité...

