« Êtes-vous prêt à l’aider à affronter son passé ? », cette chienne n’ayant jamais connu l’amour d’une famille rêve d’être adoptée

Cassy est « un cœur avec du poil autour » qui ne demande qu’à être aimé et compris. Après avoir commencé la vie de la mauvaise patte, la chienne rêve d’être adoptée par une famille bienveillante, qui lui prouvera que la vie vaut la peine d’être vécue.

Contrairement à de nombreux autres animaux, Cassy n’a pas grandi dans un foyer aimant et chaleureux. Comme l’explique Hopeland sur Animaux.fr, la chienne « a vécu de mauvaises expériences durant les premiers mois de sa vie ».

Au lieu de savourer de belles promenades en compagnie d’adoptants attentifs et de caresses dans le canapé, la boule de poils a vécu « dans des conditions qu’aucun chien ne devrait avoir à endurer ». Au sein de ce premier refuge, les animaux étaient entassés, à tel point que « les chiots étaient parfois tués ». De plus, ils n’avaient aucun contact avec les humains.

« Comment le lui reprocher après ce qu’elle a vécu ? »

Cette période sombre a profondément marqué Cassy, qui a finalement eu la chance d’être prise en charge par les bénévoles de Hopeland – un refuge situé en Grèce. Sur place, les bénévoles aident leurs petits protégés à mettre la patte sur la famille de leurs rêves et les sociabilisent.

© Hopeland

Toutefois, « Cassy fait partie des rares chiens qui ont encore beaucoup de mal à surmonter leur passé et restent très craintifs envers les personnes », précisent les volontaires. « Mais comment le lui reprocher après ce qu’elle a vécu ? »

Ses protecteurs réussissent à l’amadouer avec des friandises. Cette source de motivation alléchante et une approche en douceur lui permettent de commencer à faire confiance, mais aussi à se laisser caresser parfois. Outre la sociabilisation, Cassy nécessite une éducation convenable, de A à Z. Par exemple, elle ne sait pas encore marcher en laisse.

© Hopeland

« Elle saura révéler son merveilleux caractère »

« Cassy ne montre aucun signe d’agressivité envers les humains ni envers les autres chiens. Elle a simplement besoin de temps et de patience, soulignent ses anges gardiens, il lui faut beaucoup de temps pour accorder sa confiance, c’est pourquoi elle a besoin d’une famille très patiente. Nous pensons qu’un premier chien équilibré pourrait l’aider à s’adapter. »

© Hopeland

À l’heure actuelle, Cassy séjourne au refuge de Hopeland, à Thessalonique, avec ses frères et sœurs craintifs également. La chienne, âgée de 4 ans et pesant 20 kg, est adoptable en France et en Belgique.

« Qui est prêt à donner une chance à la mignonne Cassy et lui offrir enfin un foyer ? concluent les bénévoles, qui ne comptent pas perdre espoir, êtes-vous prêt à l’aider à affronter son passé ? »

A lire aussi : Un chien perdu s’installe dans une voiture de patrouille, le policier surpris et amusé part à la recherche de sa famille (vidéo)

© Hopeland

Retrouvez de plus amples informations (compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Hopeland sur l’annonce d’adoption Animaux.fr de Cassy.