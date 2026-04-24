Envoyé chercher un vêtement pour sa mère, un garçon de 10 ans repère un incendie et sauve le chien de sa famille
Un petit chien a échappé aux flammes grâce à l’intervention héroïque du fils de sa maîtresse, âgé de 10 ans. Ce geste courageux lui a permis d’être sauvé de justesse, alors que la famille a vu sa maison partir en fumée.
A Reidsville en Caroline du Nord, un petit chien pris au piège dans la chambre de sa maîtresse alors qu'un incendie venait d'y éclater a été sauvé in extremis par le fils de cette dernière, rapportait FOX8 WGHP.
Le mercredi 15 avril 2026, Ayana Watlington s'apprêtait à quitter son domicile avec ses enfants pour se rendre au centre communautaire local, celui de la Young Men’s Christian Association (YMCA), et profiter de la piscine.
La mère de famille avait allumé et une bougie et oublié de l'éteindre avant de sortir. « J’ai fait l’erreur de placer la bougie près de mon bambou, et le feu s'est propagé parce que mes murs sont en bois. Ce jour-là, j’avais décidé d’aller au YMCA et d’aller nager avec mes enfants, et j’ai envoyé mon fils à l’intérieur pour aller chercher mon maillot de bain », raconte-t-elle à FOX8 WGHP.
Prénommé Yamaurii, le garçon de 10 ans s'est mis à crier à l'aide en se rendant compte que des flammes commençaient à jaillir dans la chambre de sa mère. « Mon petit chien Taco était à l’intérieur… Nous le cherchions tous », dit Ayana Watlington.
L'enfant a réagi rapidement et avec beaucoup de courage. Il a réussi à faire sortir le canidé et lui a ainsi sauvé la vie.
« Je suis extrêmement fière de lui »
« Je suis extrêmement fière de lui… J’ai fondu en larmes devant lui parce que c’est un garçon exceptionnel », confie la maman.
La famille a quasiment tout perdu, l'incendie ayant dévasté la maison et une grande partie de ce qui s'y trouvait. La communauté locale s'est toutefois mobilisée et des initiatives solidaires ont commencé à être prises, notamment à l'école des 3 enfants d'Ayana Watlington qui a organisé une collecte de chaussures et de vêtements.
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Le conseil Woopets : comment protéger son chien en cas d’incendie ?
Un incendie domestique peut se propager en quelques minutes : la prévention et la préparation sont essentielles pour sauver des vies humaines et animales. Voici quelques conseils dans ce sens :
- Ne jamais laisser une flamme sans surveillance : bougies, bâtons d'encens ou plaques de cuisson doivent toujours être éteints en cas d’absence, même courte.
- Sécuriser les zones à risque : éloigner les matériaux inflammables des sources de chaleur.
- Prévoir un plan d’évacuation incluant les animaux : savoir à l’avance où se trouvent les chiens et comment les attraper rapidement (cage de transport…).
- Habituer le chien au transport : un animal entraîné à entrer dans une caisse ou à suivre un ordre simple est plus facile à sauver en situation d’urgence.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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