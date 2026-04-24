Envoyé chercher un vêtement pour sa mère, un garçon de 10 ans repère un incendie et sauve le chien de sa famille

Un petit chien a échappé aux flammes grâce à l’intervention héroïque du fils de sa maîtresse, âgé de 10 ans. Ce geste courageux lui a permis d’être sauvé de justesse, alors que la famille a vu sa maison partir en fumée.

A Reidsville en Caroline du Nord, un petit chien pris au piège dans la chambre de sa maîtresse alors qu'un incendie venait d'y éclater a été sauvé in extremis par le fils de cette dernière, rapportait FOX8 WGHP .

Le mercredi 15 avril 2026, Ayana Watlington s'apprêtait à quitter son domicile avec ses enfants pour se rendre au centre communautaire local, celui de la Young Men’s Christian Association (YMCA), et profiter de la piscine.



FOX8 WGHP / YouTube

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

La mère de famille avait allumé et une bougie et oublié de l'éteindre avant de sortir. « J’ai fait l’erreur de placer la bougie près de mon bambou, et le feu s'est propagé parce que mes murs sont en bois. Ce jour-là, j’avais décidé d’aller au YMCA et d’aller nager avec mes enfants, et j’ai envoyé mon fils à l’intérieur pour aller chercher mon maillot de bain », raconte-t-elle à FOX8 WGHP.

Prénommé Yamaurii, le garçon de 10 ans s'est mis à crier à l'aide en se rendant compte que des flammes commençaient à jaillir dans la chambre de sa mère. « Mon petit chien Taco était à l’intérieur… Nous le cherchions tous », dit Ayana Watlington.

L'enfant a réagi rapidement et avec beaucoup de courage. Il a réussi à faire sortir le canidé et lui a ainsi sauvé la vie.



FOX8 WGHP / YouTube

« Je suis extrêmement fière de lui »

« Je suis extrêmement fière de lui… J’ai fondu en larmes devant lui parce que c’est un garçon exceptionnel », confie la maman.

La famille a quasiment tout perdu, l'incendie ayant dévasté la maison et une grande partie de ce qui s'y trouvait. La communauté locale s'est toutefois mobilisée et des initiatives solidaires ont commencé à être prises, notamment à l'école des 3 enfants d'Ayana Watlington qui a organisé une collecte de chaussures et de vêtements.



FOX8 WGHP / YouTube

A lire aussi : Un chiot tremblant et fébrile trouve du réconfort, ainsi que de la force, auprès d’un chat

Le conseil Woopets : comment protéger son chien en cas d’incendie ?

Un incendie domestique peut se propager en quelques minutes : la prévention et la préparation sont essentielles pour sauver des vies humaines et animales. Voici quelques conseils dans ce sens :