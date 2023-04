Entretien avec Bénédicte de Villemeur, cofondatrice de Weenect : « Le Weenect XS est un bijou technologique ! »

Fondée en 2012 par 3 associés, la société française Weenect a d’abord conquis le marché du traceur GPS pour enfants et seniors, avant de se spécialiser dans la localisation des chiens et des chats à la demande des consommateurs. Aujourd’hui, les colliers GPS Weenect – qui fonctionnent en temps réel et sans limite de distance – sont plébiscités par plus de 250 000 propriétaires d’animaux. Ambitieuse, sensible au bien-être animal et proche de ses clients, l’entreprise poursuit sa dynamique d’innovation en lançant le Weenect XS. Bénédicte de Villemeur, cofondatrice, nous en dit plus.

Quel est le profil de votre équipe ?

Weenect compte 3 fondateurs passionnés par les animaux. Il y a 10 ans, je me suis associée à Adrien et Ferdinand, 2 amis d’enfance. Nous nous entendons très bien et nous nous faisons confiance les uns les autres. Chacun gère son domaine de compétence.

Notre équipe, composée d’une cinquantaine de salariés (développeurs ; business managers, commerciaux ; membres de la partie logistique, ainsi que des services marketing et après-vente), est partagée entre Paris et Bruxelles.

Comment se situe Weenect sur le marché européen des traceurs GPS pour animaux de compagnie ?

Weenect est leader en France, son terrain de jeu historique. Nous avons tissé un lien avec quasiment toutes les animaleries et jardineries françaises, mais nous assurons également notre présence chez nos voisins belges. Nous poursuivons notre dynamique de développement en Europe, et sommes allés encore plus loin en vendant nos produits aux États-Unis, via Amazon, depuis l’année dernière.

En devenant cofondatrice de Weenect et en côtoyant les consommateurs, je me suis aperçue que de plus en plus de propriétaires sont davantage attentifs au bien-être de leur chien ou de leur chat, qu’ils considèrent comme un membre de la famille. La relation entre l’Homme et l’animal a considérablement évolué au cours des dernières années. Aujourd’hui, je croise de nombreux animaux équipés d’un traceur Weenect : c’est ma plus grande fierté !

Quelle est la raison d’être de votre entreprise et quelles valeurs vous tiennent à cœur ?

La sécurité, la fiabilité et le sérieux constituent l’ADN de Weenect. Nous vendons un produit de sécurité, avec lequel nous voulons que les propriétaires d’animaux se sentent rassurés. S’ils rencontrent un problème avec leur traceur, ils savent qu’ils peuvent compter sur les ingénieurs de Weenect. Disponibles et proches de nos clients, nous mettons tout en œuvre pour leur fournir un service sûr.

Parmi nos valeurs figurent le bien-être animal et l’humain. Chez Weenect, nous faisons preuve de bienveillance non seulement envers nos clients, mais aussi envers les membres de l’équipe. Nous avons à cœur d’entretenir une relation sûre, fiable et bienveillante avec eux.

Quels sont les tenants et aboutissants de « Weenect Assurance by Axa » ?

Les propriétaires qui utilisent notre traceur ne veulent pas perdre leur chien ou leur chat, et souhaitent privilégier l’éducation positive. Puisqu’ils sont particulièrement sensibles à la santé et au bien-être de leur boule de poils, la création d’une assurance pour animaux de compagnie nous paraissait pertinente. Et bien qu’ils soient remplis de bonnes intentions, l’accès aux soins vétérinaires peut constituer un frein financier…

C’est sur la base de cette réflexion que nous sommes devenus courtiers en assurance et avons lancé un partenariat avec Axa, car il s’agit d’une compagnie française de qualité. Weenect Assurance by Axa est principalement proposée à nos clients, c’est-à-dire que nous faisons de la pub uniquement sur notre site web et notre application mobile.

Une loi récente interdit la vente de colliers électriques et étrangleurs en France. En quoi le collier GPS Weenect constitue-il une solution douce dans le cadre de l’éducation de l’animal ?

Certaines personnes pensent qu’il faut donner un coup de décharge électrique au chien pour l’éduquer correctement. Chez Weenect, nous privilégions l’éducation positive. Grâce à notre application, les propriétaires peuvent faire sonner et vibrer sans danger le collier GPS de leur animal à n’importe quel moment. Ce dispositif a été développé en partenariat avec des professionnels de la santé animale, et a été labellisé par le syndicat national des vétérinaires français.

En associant la sonnerie et la vibration à quelque chose de positif – une friandise ou une caresse, par exemple –, l’animal apprend le rappel. Même chez les chats, le résultat s’avère absolument remarquable. Bien sûr, la patience est de mise au cours de l’apprentissage, mais les animaux ne stressent pas et sont bien dans leur peau.

En mars, vous avez lancé le Weenect XS. Pouvez-vous présenter ce nouveau traceur à la communauté Woopets ?

Le Weenect XS, qui est garanti à vie, est un bijou technologique ! Il s’agit, en quelque sorte, d’un « téléphone portable dernier cri » pour animaux de compagnie. Il est composé d’une batterie, d’un GPS et d’une carte SIM. Ce traceur est le plus petit et le plus léger du marché.

Doté d’une couverture multi-réseaux, il fonctionne avec tous les opérateurs français aussi bien en 2G qu’en 4G. Par ailleurs, il contient un module Thales, car nous faisons le choix de rester dans des process français. Le Weenect XS est également utilisable avec du WiFi, et possède le mode avion qui permet d’économiser de la batterie de manière considérable.

Jusqu’ici, nous proposions des traceurs avec une autonomie de 3 jours. Le Weenect XS peut durer 10 jours. Cela change la vie !

Même votre chien Sid, qui a soufflé sa 7e bougie cette année, est fan de votre marque !

Sid, que j’ai adopté en refuge, est mon merveilleux testeur ! [Rires.] Il a essayé toutes les générations de traceurs Weenect et ne vit jamais sans son collier GPS. Lorsque ce dernier bipe au démarrage, Sid exprime sa joie, car il sait qu’une promenade est prévue. Il a associé ce dispositif à un moment de plaisir.

Cofondatrice de Weenect, je suis également la première utilisatrice ! Grâce au traceur, je peux suivre son niveau d’activité quotidien. En tant que propriétaire d’un chien fugueur, j’apprécie énormément cet équipement high-tech.