Entre tendresse et câlins, ce Caniche toy redonne le sourire à un homme âgé qui souffrait de solitude (vidéo)

L’histoire de Prinnie, un petit Caniche espiègle, et de John, un homme âgé au grand cœur, prouve que l’amitié ne connaît ni âge, ni espèce. Une vidéo devenue virale en témoigne avec tendresse.

Certaines amitiés naissent simplement, sans raison particulière. C’est un peu ce qui est arrivé entre Prinnie, un Caniche toy plein d’énergie, et John, un homme âgé vivant dans une maison de retraite voisine. Leur amitié a commencé lorsqu’un jour, John a confié au petit chien et à sa maîtresse qu'il se sentait seul et que son ancienne maison lui manquait. C'est ainsi qu’une belle complicité a vu le jour entre l’homme et le petit toutou.

Une amitié indéfectible

Dans une vidéo Instagram devenue virale, la maman de Prinnie a partagé leur touchante histoire, celle d’un duo improbable bouleversant de tendresse. Dès que Prinnie aperçoit son ami, elle est folle de joie, lui faisant la fête et le couvrant de bisous. Elle partage aussi de nombreux moments heureux en sa compagnie.

© @prinniethepoodle / Instagram

De la célébration des anniversaires ensemble à la réception de « lettres et de cadeaux » du « monde entier », en passant par l'achat d'un « scooter rouge chic », la petite chienne a tout fait pour que John sache qu'il était aimé de tous.

Depuis, leur lien ne cesse de se renforcer de jour en jour et bouleverse tous ceux qui les croisent. Face à cette relation sincère, même la maîtresse de la petite chienne s'exclame : « Prinnie et John, mon histoire d'amour préférée. »

Des internautes émus aux larmes

La vidéo relayée par Dog Time a suscité beaucoup d’émotions sur Internet. La magnifique amitié entre ce petit Caniche et ce vieil homme esseulé a même fait pleurer de nombreux internautes.

© @prinniethepoodle / Instagram

Plusieurs d’entre eux ont tenu à commenter la publication. « C'est adorable ! Meilleurs amis ! », a écrit quelqu’un. « Oh mon Dieu, quelle belle histoire, merci d'avoir illuminé ma journée. », a approuvé une autre personne. « C'est comme ça qu'on doit traiter tous nos aînés avec attention et compassion. », a commenté avec tendresse un troisième internaute.

Il faut dire que cette histoire pleine de douceur est particulièrement réconfortante. Elle prouve également que, parfois, il suffit d’un petit chien pour combler une grande solitude…