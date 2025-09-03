Entre papillons et balades en meute, ce chien en quête de renouveau découvre le bonheur en famille d’accueil (vidéo)

Un jeune chien appelé a récemment été confié à une famille d’accueil qui déborde d’amour et de bienveillance. Très vite, il s’y est fait une place de choix, multipliant les moments de joie, de complicité… et même de poésie. L’un d’eux, capturé en vidéo, a particulièrement ému les internautes.

Marissa, mère d’accueil bénévole, a encore fait parler d’elle en redonnant espoir à un chien en quête de nouveau départ. Après Bo, croisé Braque Allemand à poil court dont nous vous avions parlé dans un précédent article, la jeune femme a récemment ouvert les portes de son foyer à un jeune canidé appelé Copper pour l’aider à rebondir.

Copper a tout pour s’épanouir dans ce foyer chaleureux : un couple d’amoureux des animaux qui est à ses petits soins, 2 autres chiens extrêmement bienveillants à son égard, ainsi que 2 amis félins répondant aux noms de Cosmo et Rover.



mydogsdope / Instagram

Il dispose aussi d’un jardin où il peut jouer à sa guise et en toute sécurité. C’est justement là qu’il a fait une merveilleuse rencontre. Une scène touchante que Marissa a eu la bonne idée de filmer et de partager sur son compte Instagram “@mydogsdope”.

Dans cette vidéo, mise en ligne le 18 août 2025 et relayée par PetHelpful , on peut effectivement voir Copper jouer avec des papillons qui lui tournent autour. L’émerveillement du quadrupède est communicatif.

La chanson choisie pour accompagner ces images, “Quand on prie la bonne étoile” (“Pinocchio”, Disney) en l’occurrence, ne fait qu’accentuer leur caractère quasi féérique.

Des congénères attentionnés

Une autre vidéo, publiée la veille, montre à quel point il s’est intégré à la joyeuse meute canine. Pluto et Astro l’ont énormément aidé dans ce processus.

Il a ainsi appris à marcher en laisse à leurs côtés, d’abord avec Pluto le Pitbull, puis avec Astro le Berger Allemand au pelage noir.

En découvrant ces 2 vidéos, on comprend tout de suite que Copper ne pouvait pas trouver meilleure famille pour le préparer à la prochaine grande étape de sa vie qu’est l’adoption. Il est clairement entre de bonnes mains et… de bonnes pattes.