Entouré par la bienveillance et la patience de ses nouveaux maîtres, ce chiot terrorisé finit par s’épanouir et dévoiler sa véritable personnalité (vidéo)

Les refuges ne connaissent pas toujours l’histoire de leurs pensionnaires avant leur arrivée. Si, dans la majorité des cas, cela a peu d’impact pour leur adoption, il arrive que certains animaux aient eu un passé si terrible, que leur personnalité s’en trouve profondément marquée. À ce moment-là, les nouveaux maîtres doivent faire preuve de toute la patience et la bienveillance possible, afin d’aider leur compagnon à 4 pattes à s’épanouir.

Qu’a pu vivre Timmy dans son passé ? Cela restera un mystère. Nous sommes en 2023, Molly Venton, 31 ans, et son compagnon ont décidé d’adopter un chien. Ils se rendent donc au refuge local et font la connaissance d’un chiot nommé Timmy.



© @molventon / TikTok

Une chose frappe immédiatement le couple : terrorisée , la boule de poils s’était installée dans un coin, la queue entre les jambes et “tremblait de façon incontrôlable”, se rappelle la jeune femme auprès de Newsweek . Elle poursuit : “Ses yeux étaient emplis de peur, et au moindre mouvement, il sursautait”. Devant ce comportement, Molly et son compagnon ont décidé de ne pas s’approcher plus et de s’asseoir par terre pour discuter avec le personnel. Ils ont ensuite quitté le refuge, sans Timmy. Mais pour le couple, c’était une évidence : “nous savions qu'il était à nous et que nous devions l'aide”.

@molventon Could not love this dog anymore if I tried ?? ? pluto projector - ?

L’adoption a finalement eu lieu, mais ne s’est pas faite dans la facilité. La première difficulté a ainsi été de sortir la pauvre bête de la voiture, et il faudra finalement la porter jusqu’à sa nouvelle maison. Une fois à l’intérieur, Timmy s’est caché dans un coin d’où il n’a pas bougé. Petit à petit, le toutou a commencé à prendre ses marques, explorant le salon, puis l’étage. L’apprivoisement pouvait commencer.



© @molventon / TikTok

Nous sommes 2 ans plus tard et, aux dires même de Molly, Timmy n’est plus le même chien. Alors certes, il souffre encore d’anxiété de la séparation et son ancien comportement reprend le dessus lorsqu’il quitte la maison. Néanmoins, chez lui, Timmy adore les câlins et n’hésite pas à en réclamer, comme n’importe quel toutou. La boule de poils commence également à sortir de sa coquille dans d’autres maisons familières, comme celle des parents de Molly : “Il bouge, renifle, s'assoit sur le canapé et mange. Tout cela semble tout à fait normal, mais pour Timmy, c'est énorme”.