Quand l’amour et la patience transforment un chien terrorisé en boule de poils épanouie (vidéo)

Depuis son adoption, Myko a gravi des sommets. Le chien était tout bonnement terrifié en posant les pattes chez ses nouveaux propriétaires. Il tremblait et rasait les murs, mais aujourd’hui, les choses ont bien changé. Le toutou est méconnaissable, car il a pris confiance en lui.

Myko a été récupéré dans un refuge lorsqu’il n’était qu’un chiot. Dès son arrivée chez ses maîtres, le chien au pelage doré avait montré des signes d’anxiété, qui ne s’étaient pas tassés avec le temps. Ses propriétaires ont de nombreux stratagèmes en place pour l’aider à se détendre et leur persévérance, mais surtout leur amour, ont fini par payer.

Si son visage vous dit quelque chose, c’est parce qu’il a déjà fait son apparition dans un article de Woopets il y a plusieurs mois. À l’époque, ses humains étaient parvenus à calmer son stress en lui offrant une couverture réconfortante dont il ne se séparait jamais.

@mykomushroom / Instagram

Un tout nouveau chien

Myko a un peu laissé tomber son fameux plaid bleu, car il a pris de l’aplomb. Il aura fallu plusieurs années pour qu’il prenne confiance en lui et cela n’était pas gagné d’avance, parce qu'il revenait de loin. Dans une vidéo postée sur Instagram par ses propriétaires, on découvre son parcours du combattant, de ses débuts à ce qu’il est maintenant.

Au départ, le quadrupède était apeuré par tout ce qui l’entourait. Il tremblait d’ailleurs constamment de peur et, bien que curieux, avançait à tâtons dans la vie. Puis, petit à petit, il a commencé à sortir de sa coquille pour découvrir le monde qui l’entourait. Ses maîtres aimants lui ont offert un environnement riche et stimulant pour lui donner envie d’explorer.

À présent, les journées passées au fond de sa cage ou sous son plaid sont bien loin derrière lui. Le chien court, joue et fait même des bêtises, ce qui prouve qu’il est bien dans ses pattes !

Dans la section des commentaires, les internautes ont exprimé leur gratitude envers les maîtres de Myko pour leur patience et affirmé à quel point il était chanceux de les avoir : « Je souhaite que plus de gens qui sauvent les animaux aient la même patience et la même compréhension pour résoudre ces problèmes » écrivait une personne.