Enterré sous des pierres, un chaton retrouve espoir grâce au flair d'un chien et la vigilance de sa maîtresse

Sans le flair et la persévérance d’un petit Caniche en promenade, ni la présence d’esprit de sa propriétaire qui a fait ce qu’il fallait, un chaton n’aurait sans doute pas survécu à l’acte ignoble dont il était victime. L’instinct du chien a conduit à une découverte choquante, mais aussi à un sauvetage inespéré.

Quand une simple promenade canine se transforme en sauvetage félin et met en lumière un acte de cruauté… C’est ce qui s’est produit récemment dans une commune de l’agglomération toulousaine. Un récit que rapporte Actu Toulouse .

Le dimanche 17 août 2025, un chien était promené par sa maîtresse à Villemur-sur-Tarn (31), quand le quadrupède a décidé de s’arrêter net. Le Caniche semblait concentrer toute son attention sur un tas de ronces, que sa propriétaire s’est empressée de soulever. Elle a ensuite trouvé des pierres sous celles-ci. En les déplaçant et en creusant, elle a fait une terrible découverte ; un chaton y avait été enterré vivant.



CARED Refuges en détresse / Facebook

Âgé de 3 mois à peine, le petit félin au pelage roux était dans un triste état. La propriétaire du chien l’a nettoyé et réconforté, avant d’informer l’association locale CARED Refuges en détresse de la situation.

Cette dernière a rapidement réagi en prenant le jeune rescapé en charge. D’après Ixa, membre de CARED, “la dame était complètement sous le choc”. Quant au chaton, “il est actuellement en soins, indiquait la bénévole. On espère qu’il ne va pas perdre son oeil”. Il souffrait, en effet, d’un oedème oculaire.



CARED Refuges en détresse / Facebook

Un acte délibéré, le chaton soigné

Le chaton avait très clairement été placé là par quelqu’un de mal-intentionné. Il n’aurait jamais pu se retrouver dans une telle posture de manière accidentelle. Qui est l’auteur de cet acte malveillant ? Personne n’en a la moindre idée pour le moment, mais la priorité est aux soins du petit animal.



CARED Refuges en détresse / Facebook

“Ce dont on est sûrs, c’est qu’il ne s’agit pas seulement de maltraitance animale, mais bien d’un acte de cruauté envers un animal ayant pour intention de donner la mort”, dit Ixa.

Le chaton est désormais entre de bonnes mains.