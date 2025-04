Enfermés dans une caisse au fond d’un jardin, une chienne et son petit retrouvent enfin la lumière (vidéo)

Certains actes sont tout bonnement incompréhensibles. Quand Roxy et son chiot ont été découverts par les sauveteurs de l’association PETA, ils vivaient complètement isolés à l’arrière d’une maison. Il n'avait pas accès à celle-ci ni au jardin et aucun de leurs besoins vitaux n'étaient comblés par leurs propriétaires.

Les associations ne cessent de rappeler qu'en cas de besoin, elles sont disponibles pour aider les personnes qui rencontrent des difficultés pour prendre soin de leurs animaux. Les refuges sont parfois bondés, mais le personnel cherche des solutions afin que personne ne soit laissé pour compte. Malgré cela, la négligence ne cesse pas.

Une triste découverte

Roxy a malheureusement été victime de ce manque de responsabilité. Sur Youtube, les membres de PETA ont expliqué qu'elle avait été retrouvée dans une sorte de caisse pour le jardin. À ses côtés se trouvait son chiot, une jeune femelle. Le sauvetage a été filmé et les internautes ont découvert l'endroit dans lequel vivaient les animaux. Il s'agissait d'un abri fait de bois et en mauvais état. Leurs maîtres avaient installé de la paille au sol comme litière, où les excréments s'accumulaient ainsi que l'urine.

Dans cette prison, elles n'avaient ni eau, ni nourriture, et aucune fenêtre non plus. Elles n'avaient pas accès à leur environnement extérieur et vivaient constamment dans la pénombre. Une situation insupportable pour les bienfaiteurs, qui ont négocié avec leurs propriétaires pour les récupérer. Ces derniers ont fini par accepter et les pauvres ont pu être prises en charge.

Les femelles ont été transmises à l'association SPCA de Norfolk (Virginie, États-Unis), où le personnel s’est occupé d’elles. Par chance, elles ont pu rapidement être proposées à l'adoption, car leur état de santé physique et psychologique le permettait. Elles sont alors à la recherche d'une famille pour la vie dans laquelle elles pourront se reconstruire et réapprendre à faire confiance aux humains.