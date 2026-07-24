Enfermée sur un balcon sans eau et sans nourriture durant la canicule, cette chienne vient d’être sauvée des mains d’un propriétaire malveillant
La chienne a été trouvée sur un balcon et prise en charge en urgence par Action Protection Animale, le propriétaire était parfaitement conscient de la situation. Âgée de 2 ans, Valka a été repérée par une voisine qui a signalé sa présence. C’est la police qui est ensuite intervenue pour sortir la chienne de son cauchemar.
C’est à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) que Valka, de race Dogue Argentin, vivait avec son propriétaire. La chienne a été enfermée sur le balcon en pleine vague de chaleur. Pensant que la famille est partie en vacances en laissant la chienne, une voisine a prévenu la police. L’intervention a révélé une situation encore plus dramatique.
Un acte volontaire et hautement malveillant
Lorsque les policiers sont arrivés sur place, explique Actu, ils pensaient trouver l’animal seul. Finalement, le propriétaire de Valka était sur place. Installé à l’intérieur de son logement, il avait vue sur sa chienne en état de choc à l’extérieur.
L’association Action Protection Animal s’étant saisie du cas de la chienne par la suite explique : « Le propriétaire était bien présent dans le logement, au frais, à attendre qu’elle meure de faim, de soif ou de chaud, et en la regardant s’éteindre petit à petit ».
« Entourée de déchets et d’excréments »
Non seulement enfermée, Valka était en plein soleil et n’avait aucun bol d’eau à disposition. Également privée de nourriture, la chienne avait une apparence inquiétante, son squelette étant quasiment entièrement visible. L’association ajoute : « 23 kilos de peau et d’os ».
Transférée chez un vétérinaire, Valka a pu être sauvée de justesse. Une équipe s’affaire actuellement à faire remonter correctement sa courbe de poids.
Une plainte a immédiatement été déposée pour dénoncer la situation. Mis en garde à vue, le propriétaire maltraitant attend son procès.
Comment agir lorsque l’on constate la présence d’un animal maltraité ?
L’été étant la période la plus à risque pour les abandons d’animaux, la vigilance est de mise. Voici les bons réflexes à adopter si vous faites face à un animal maltraité :
- En cas d’urgence vitale, contactez la police ou la gendarmerie, si vous constatez un cas de négligence, contactez le numéro 3677
- Collectez des preuves si possible, sans vous mettre en danger
- N’intervenez pas directement sur une propriété privée et attendez l’intervention des acteurs compétents
- Faites un signalement en ligne sur : https://www.masecurite.interieur.gouv.fr/fr, la demande est ensuite transmise aux autorités locales
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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