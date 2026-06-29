Le pelage blanc immaculé de cette chienne devient tout vert après quelques roulades sur la pelouse fraîchement tondue (vidéo)
A force de se rouler avec enthousiasme sur une pelouse fraîchement tondue, Angel finit systématiquement avec un pelage vert, pour le plus grand amusement de sa propriétaire. Une surprenante habitude qui transforme temporairement cette chienne au magnifique manteau blanc et l'oblige ensuite à passer par la case bain.
Bonnie, qui se fait appeler « @thebonndotcomm » sur TikTok, est la maîtresse d'une magnifique femelle American Eskimo qui répond au nom d'Angel.
Cette dernière est la protagoniste d'une vidéo devenue virale, ayant généré 1,3 million de vues depuis sa mise en ligne le 31 mai 2026, et relayée par Parade Pets. Dans cette séquence, on découvre l'étonnante « passion » de la chienne qui consiste à se rouler sur la pelouse fraîchement tondue.
Une activité qui n'est pas sans conséquence sur son look ; après chacune de ces séances de roulades endiablées dans le jardin, sa douce fourrure entièrement blanche devient verte.
« As-tu tondu la pelouse aujourd'hui ? Oui. Comment le sais-tu ? » peut-on lire sur cette vidéo, avant de voir Angel assise sur le canapé comme si de rien n'était, son pelage la faisant davantage ressembler à Hulk qu'à un American Eskimo.
@thebonndotcomm
Every. Time. I. Mow. My puppy mill rescue is scared of thunder but will walk right behind a lawn mower and roll in the grass #momtok #dog #dogsoftiktok #dogmom #rescuedog? QKThr - Aphex Twin
Un bon bain, et sa fourrure retrouve sa blancheur originelle
Un bain s'est évidemment imposé, et la robe de la chienne a ainsi retrouvé son éclatante blancheur.
Le 17 juin, sa propriétaire a posté une autre vidéo où l'on peut voir Angel à l'œuvre, enchaînant les courses et les galipettes sur l'herbe après chaque passage de la tondeuse à gazon. La voici :
@thebonndotcomm
Replying to @Meesh She in fact DOES just roll around in it ???? #rescuedog #americaneskimo #dog #dogsoftiktok? original sound - summer audios
L'info Woopets : que savoir sur l’American Eskimo Dog ?
Malgré son nom, l’American Eskimo Dog n’a aucun lien avec les peuples inuits. En réalité, il descend de Spitz européens, sélectionnés aux Etats-Unis au début du XXe siècle pour leurs qualités de chien de compagnie et de spectacle. Aujourd’hui encore, il est surtout apprécié pour son élégance et sa vivacité.
Physiquement, c’est un chien de type Spitz au pelage abondant, toujours blanc ou crème clair, avec une collerette fournie et une silhouette compacte. Il existe en trois tailles (toy, miniature et standard), mais toutes partagent cette fourrure dense qui nécessite un entretien régulier. Un dernier point auquel Angel n'accorde visiblement pas une grande importance
Côté caractère, l’American Eskimo est réputé intelligent, très attaché à son maître et particulièrement joueur. C’est un chien vif, curieux et expressif, qui peut toutefois se montrer aboyeur s’il manque de stimulation mentale ou d’exercice.
Enfin, cette race n’est pas reconnue par la Fédération Cynologique Internationale (FCI), alors qu'elle l'est par l’American Kennel Club (AKC).
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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