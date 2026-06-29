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Le pelage blanc immaculé de cette chienne devient tout vert après quelques roulades sur la pelouse fraîchement tondue (vidéo)


dans la catégorie Emotion

A force de se rouler avec enthousiasme sur une pelouse fraîchement tondue, Angel finit systématiquement avec un pelage vert, pour le plus grand amusement de sa propriétaire. Une surprenante habitude qui transforme temporairement cette chienne au magnifique manteau blanc et l'oblige ensuite à passer par la case bain.

Illustration : "Le pelage blanc immaculé de cette chienne devient tout vert après quelques roulades sur la pelouse fraîchement tondue (vidéo)"
© @thebonndotcomm / TikTok

Bonnie, qui se fait appeler « @thebonndotcomm » sur TikTok, est la maîtresse d'une magnifique femelle American Eskimo qui répond au nom d'Angel.

Illustration de l'article : Le pelage blanc immaculé de cette chienne devient tout vert après quelques roulades sur la pelouse fraîchement tondue (vidéo)
@thebonndotcomm / TikTok

Cette dernière est la protagoniste d'une vidéo devenue virale, ayant généré 1,3 million de vues depuis sa mise en ligne le 31 mai 2026, et relayée par Parade Pets. Dans cette séquence, on découvre l'étonnante « passion » de la chienne qui consiste à se rouler sur la pelouse fraîchement tondue.

Une activité qui n'est pas sans conséquence sur son look ; après chacune de ces séances de roulades endiablées dans le jardin, sa douce fourrure entièrement blanche devient verte.

« As-tu tondu la pelouse aujourd'hui ? Oui. Comment le sais-tu ? » peut-on lire sur cette vidéo, avant de voir Angel assise sur le canapé comme si de rien n'était, son pelage la faisant davantage ressembler à Hulk qu'à un American Eskimo.

@thebonndotcomm

Every. Time. I. Mow. My puppy mill rescue is scared of thunder but will walk right behind a lawn mower and roll in the grass #momtok #dog #dogsoftiktok #dogmom #rescuedog

? QKThr - Aphex Twin

Un bon bain, et sa fourrure retrouve sa blancheur originelle

Un bain s'est évidemment imposé, et la robe de la chienne a ainsi retrouvé son éclatante blancheur.

Le 17 juin, sa propriétaire a posté une autre vidéo où l'on peut voir Angel à l'œuvre, enchaînant les courses et les galipettes sur l'herbe après chaque passage de la tondeuse à gazon. La voici :

@thebonndotcomm

Replying to @Meesh She in fact DOES just roll around in it ???? #rescuedog #americaneskimo #dog #dogsoftiktok

? original sound - summer audios

L'info Woopets : que savoir sur l’American Eskimo Dog ?

Malgré son nom, l’American Eskimo Dog n’a aucun lien avec les peuples inuits. En réalité, il descend de Spitz européens, sélectionnés aux Etats-Unis au début du XXe siècle pour leurs qualités de chien de compagnie et de spectacle. Aujourd’hui encore, il est surtout apprécié pour son élégance et sa vivacité.

Physiquement, c’est un chien de type Spitz au pelage abondant, toujours blanc ou crème clair, avec une collerette fournie et une silhouette compacte. Il existe en trois tailles (toy, miniature et standard), mais toutes partagent cette fourrure dense qui nécessite un entretien régulier. Un dernier point auquel Angel n'accorde visiblement pas une grande importance

Côté caractère, l’American Eskimo est réputé intelligent, très attaché à son maître et particulièrement joueur. C’est un chien vif, curieux et expressif, qui peut toutefois se montrer aboyeur s’il manque de stimulation mentale ou d’exercice.

Enfin, cette race n’est pas reconnue par la Fédération Cynologique Internationale (FCI), alors qu'elle l'est par l’American Kennel Club (AKC).

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