Enfermée dans l'obscurité et affamée, cette chienne « a mangé tout ce qu’elle a pu pour survivre » jusqu'à son sauvetage par une association

Après avoir frôlé la pire à cause de graves négligences, Zyra est aujourd’hui hors de danger et se prépare à tourner définitivement la page de son passé. Désormais en sécurité, la chienne secourue par Action Protection Animale poursuit sa reconstruction et attend la famille qui lui offrira enfin la vie qu’elle n’a jamais connue.

Zyra, une magnifique chienne au pelage marron et blanc, ainsi qu’au regard plein de douceur, est encore très maigre, mais elle l’est moins qu’avant son sauvetage et se porte de mieux en mieux.

D’après Action Protection Animale , elle était constamment enfermée dans un local obscur, privée de liberté, de lumière, d’interactions et d’affection. Négligée à l’extrême, elle ne recevait ni soins ni nourriture. « Zyra a mangé tout ce qu’elle a pu pour survivre », raconte l'association.



Action Protection Animale

Son triste sort avait attiré l’attention de 2 femmes au grand cœur qui avaient signalé la situation. C’était le point de départ de la fin de l’enfer pour la chienne.

Secourue, Zyra a été conduite chez le vétérinaire qui a constaté, en l’examinant, une cachexie si sévère que sa survie n’était plus garantie.

Toutefois, grâce aux soins et à l’attention qu’elle a reçus pendant des semaines, son état de santé s’est amélioré. Elle est à présent tirée d’affaire et prête pour un nouveau départ.

« Aujourd’hui, elle est enfin en sécurité : Action Protection Animale l’a saisie et a déposé plainte pour abandon volontaire pouvant entraîner la mort », indique l’association.

🏥 Comment aider un chien en cachexie sévère ? 💔 Comment reconnaître la maltraitance animale ? 🐾 Découvrir d'autres sauvetages inspirants Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Zyra placé en pension où elle poursuit ses progrès en attendant l'adoption

La rescapée a été confiée à une pension partenaire, au sein de laquelle elle continue de remonter la pente, tant sur le plan de la santé que celui émotionnel. La douce et courageuse Zyra reprend tout doucement du poids et regagne confiance. Elle n’attend désormais qu’une chose : « découvrir enfin ce qu’est une véritable vie de famille ».



Action Protection Animale

Son vœu sera-t-il bientôt exaucé. C’est ce que tout le monde espère du côté d’Action Protection Animale et de tous ceux qui ont suivi sa poignante histoire. APA remercie, au passage, toutes les personnes qui l’ont soutenue sur ce sauvetage et qui l’aident quotidiennement à améliorer les vies d’animaux abandonnés ou maltraités.