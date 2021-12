Un couple construit une maisonnette pour un chat errant afin qu'il se sente en sécurité et plus confiant

Un couple construit une maisonnette pour un chat errant afin qu'il se sente en sécurité et plus confiant

Un couple a décidé de venir en aide à un chat errant, se montrant assez distant avec les humains. Pour ce faire, il lui a aménagé une petite cabane à l'extérieur.

Gerrie et Loki bénéficient d'un enclos pour chats, dans lequel ils adorent jouer et se prélasser. Mais un jour, un nouveau félin a fait son apparition. Et ce, à de multiples reprises.

Leurs propriétaires ont questionné un voisin pour savoir à qui appartenait ce petit curieux. Hélas, l'animal n'avait pas la chance d'avoir un foyer à lui : il errait seul dans le quartier depuis des années. En apprenant cette nouvelle, le couple a immédiatement désiré proposer son aide et l'a affectueusement nommé Ziggy.

© Renee / The Dodo

Le chat a été retrouvé blessé

Le nouveau chat au pelage noir et blanc a pris l'habitude de venir 2 fois par jour, afin de recevoir sa collation. Au début, il craignait la main de l'Homme et refusait d'être touché. Ses bienfaiteurs ont voulu trouver un moyen de le faire se sentir en sécurité. Pour ce faire, ils lui ont construit sa propre maisonnette.

Le félin préférait d'abord rester en dehors du domicile des parents de Gerrie et Loki, profitant de sa cabane et de la bonne nourriture qui lui était offerte quotidiennement.

© Renee / The Dodo

Au fil du temps, Ziggy a commencé à sortir de sa coquille. « Après quelques semaines, je pouvais enfin le toucher pendant qu'il mangeait », a déclaré Renee au Dodo. La dame et son partenaire se demandaient ce qu'ils allaient faire de leur protégé, jusqu'au jour où ils l'ont retrouvé à l'intérieur de son abri, blessé.

© Renee / The Dodo

Ziggy fait désormais partie de la famille

Le duo a emmené d'urgence la boule de poils chez le vétérinaire, afin de recevoir rapidement les meilleurs soins possibles. Il a notamment dû subir une opération. Une fois soigné, Renee et son compagnon ont installé Ziggy dans leur domicile.

© Renee / The Dodo

« Nous l'avons gardé dans une pièce séparée pendant quelques jours », a expliqué la bonne âme. « Nous l'avons ensuite laissé rencontrer de nouveau Gerrie et Loki. Heureusement, ils s'entendaient toujours bien, alors nous avons décidé de garder Ziggy avec nous. »

Aujourd'hui, le nouveau membre du foyer s'est complètement adapté à sa nouvelle vie. Après que ses parents adoptifs l'ont aidé à guérir et qu'ils se sont bien occupés de lui, le chat a décidé que ces humains n'étaient pas si effrayants que ça !

A lire aussi : Un chaton de 3 mois amputé d'une patte après un accident étonne par sa force de vivre

© Renee / The Dodo

Ziggy a gagné bien plus qu'une petite cabane extérieure, où s'abriter en cas de mauvais temps. Il fait partie d'une famille et profite du confort d'une vraie maison.