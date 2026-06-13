Enfermé depuis 3 jours dans une cage à poules sans eau ni nourriture, ce chien est sauvé par la police de Marseille

Samedi 6 juin, les agents de la Brigade de Tranquillité Publique Nord et Centre ont organisé une opération de sauvetage après le signalement d’habitants faisant état d’un animal en détresse. Le pauvre chien était enfermé depuis 3 jours, sans eau ni nourriture, dans une cage à poules. À la suite de l’intervention, il a été confié à une association de protection animale.

La vigilance de riverains a permis le sauvetage d’un animal en situation de détresse, samedi 6 juin. Comme le rapporte un article publié dans les colonnes de La Provence, les agents de la Brigade de Tranquillité Publiques sont intervenus après avoir reçu le signalement concernant un chien enfermé depuis 3 jours dans une cage à poules. Il n’avait aucun accès à l’eau ni à la nourriture.

Comme on peut le voir sur les photos diffusées sur le compte Facebook de la Police Municipale de Marseille, sa « prison » était placée sous un tas de planches en bois. Le toutou, assoiffé, était haletant lors de sa prise en charge.

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« N'hésitons pas à dénoncer toute maltraitance animale »

« Grâce à la réactivité des riverains et à l'intervention rapide de nos équipes, l'animal a pu être pris en charge et confié à une association de protection animale, indiquent les agents sur le réseau social, merci aux habitants pour leur vigilance. »

Plusieurs personnes se sont exprimées dans la section dédiée aux commentaires. « Un grand merci à vous. N'hésitons pas à dénoncer toute maltraitance animale… Merci pour eux », écrit une internaute. « Merci à vous de l’avoir sauvé et merci aux personnes qui ont signalé la maltraitance. J’espère que les propriétaires seront punis », commente une dénommée Nadine. « Un grand merci pour lui. Ce qui est le plus remarquable dans vos interventions, c'est votre réactivité. Et ça, ça sauve des vies. Espérons une lourde condamnation », ajoute un autre utilisateur.

L’info Woopets : quelles sont les sanctions pour maltraitance animale ?

En France, la maltraitance animale est un délit pénal. Les sanctions varient selon la gravité des faits.

Les sévices graves et actes de cruauté sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Lorsque les faits entraînent la mort de l'animal, les peines peuvent atteindre 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

L'abandon d'un animal, également considéré comme une forme de maltraitance, est puni des mêmes peines que les actes de cruauté. En présence de circonstances aggravantes (par exemple si l'animal est abandonné dans des conditions présentant un risque de mort immédiat), les sanctions peuvent être renforcées.

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Le tribunal peut aussi prononcer des peines complémentaires : confiscation de l'animal, interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal, interdiction d'exercer certaines activités professionnelles, voire obligation de suivre un stage de sensibilisation à la maltraitance animale.

Ces dispositions ont été renforcées par la loi du 30 novembre 2021 afin de mieux protéger les animaux et de lutter contre les mauvais traitements.