Enfermé dans une cage étroite à Hénin-Beaumont (62) et laissé sans soin, ce chien sauvé découvre les joies de l'extérieur

T-Rex, un American Staffordshire Terrier de 4 ans, vivait enfermé dans une cage exiguë à Hénin-Beaumont (62). Laissé sans soin, il a été secouru par la Fondation 30 Millions d’Amis, qui l’a ensuite placé au refuge de Maubeuge (59). Aujourd’hui, le chien se rétablit grâce à ses bienfaiteurs et redécouvre les joies de la vie extérieure.

Un American Staffordshire Terrier de 4 ans a été sauvé de conditions de vie sordides à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, rapporte la Fondation 30 Millions d’Amis. L’intervention a été réalisée à la suite d’un signalement.

Maigre, le chien nommé T-Rex était détenu dans une cage de transport étroite, placée à même le sol dans un couloir. En plus de le laisser sans eau ni nourriture, son ex-détentrice ne lui accordait pas la moindre attention.

Celle-ci aurait déclaré à l’enquêtrice bénévole de la Fondation que l’animal était enfermé « depuis une semaine et demie à cause de travaux ». Toutefois, ses côtes visibles étaient la preuve d’une maltraitance permanente. « Vu la maigreur de l’animal, la situation ne datait certainement pas d’une semaine et demie », indique l’intervenant.

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© Fondation 30 Millions d'Amis

Un chien maigre, triste et déshydraté

En plus d’arborer un corps émacié, le pauvre T-Rex était couvert de croûtes séchées et de névroses. Il dégageait aussi une mauvaise odeur, en raison du manque de soin. « Les détenteurs ont prétexté ne pas avoir de voiture pour emmener leur chien chez un vétérinaire. Or, une clinique se trouvait à seulement 15 minutes à pied de leur domicile », souligne le Service Juridique de la Fondation 30 Millions d’Amis.

Lors de l’intervention, l’enquêtrice bénévole a immédiatement rempli 3 gamelles d’eau, sur lesquelles T-Rex s’est jeté tant il était assoiffé et déshydraté. Malgré une tristesse apparente et des tremblements corporels, l’American Staff – qui était « adorable » avec les 3 enfants de sa détentrice – se montrait calme.

Après plusieurs refus, son ancienne maîtresse a fini par le céder à la Fondation. À la suite de son sauvetage, T-Rex a été placé dans un refuge partenaire de Maubeuge, où il a bénéficié d’un bilan de santé complet.

« Il présente une boiterie à la patte avant, ainsi que quelques lésions d’origine inconnue, précise Marc Dehondt, le responsable de l’établissement, ce qui est certain, c’est qu’il ne devrait pas avoir son poids actuel pour son âge. À son arrivée, T-Rex ne pesait que 22 kilos au lieu d’une trentaine. »

© Refuge de Maubeuge

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Un second souffle de vie

Aujourd’hui, le rescapé a repris du poids. « On va attendre qu’il se remette d’aplomb avant de le proposer à l’adoption », détaille Marc Dehondt. Craintif à son arrivée, T-Rex apprend à faire confiance et découvre les petits plaisirs simples de la vie, notamment les promenades.

« Il reste collé à nous, et semblait perdu au milieu d’un terrain, témoigne Marc Dehondt, en raison de ses anciennes conditions de vie, on voit aussi qu’il manque de dynamisme. » Chouchouté par ses bienfaiteurs, T-Rex savoure sa seconde chance. Après sa période de réhabilitation, il sera temps pour lui de mettre la patte sur une nouvelle famille aimante et responsable.