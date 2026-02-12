Endolorie et terrifiée après avoir été jetée aux ordures, une chienne aux pattes déformées s'ouvre timidement à la tendresse

Certaines histoires brisent le cœur, et celle d'Apple en fait partie. Toutefois, malgré toute la souffrance qu'on lui a infligée, cette chienne n'a pas perdu sa confiance envers les humains.

Une découverte à la fois triste et choquante a été faite dans le vide-ordures d'un immeuble à Washington DC, la capitale américaine. Une chienne y avait, en effet, été abandonnée, rapportait FOX 5 DC .

Alerté, le service locale de contrôle des animaux a envoyé des agents sur les lieux. La femelle Yorkshire Terrier était extrêmement mal en point, clairement victime de négligence depuis longtemps vu l'état de son pelage, squelettique et atteinte de malformations, notamment au niveau des pattes arrière.



Miri’s Haven Senior Dog Rescue / Facebook

La chienne a été prise en charge par Miri’s Haven Senior Dog Rescue. Les membres de l'association, qui l'ont appelée Apple, étaient sous le choc.

« Personne ne sait combien de temps Apple est restée prisonnière [du vide-ordures]. Ni de quelle hauteur elle est tombée. Ni combien de fois ses os ont heurté l'acier. Ni quelle perversité habite celui qui peut regarder un animal de compagnie affectueux et décider non seulement de s'en débarrasser, mais aussi de le faire souffrir. Ils comptaient mettre fin à ses jours lentement et douloureusement, mais elle était plus forte qu'ils ne l'avaient jamais imaginé », peut-on lire sur la page Facebook de Miri’s Haven Senior Dog Rescue.

« Le bas de son dos, ses hanches et ses genoux sont endommagés et tournés vers l'intérieur, modifiant sa façon de se déplacer, poursuit l'auteur du post. Elle peut marcher, mais chaque pas est un cri de douleur. Chaque pas rappelle qu'elle a survécu à une épreuve terrible à laquelle elle n'aurait pas dû survivre. »



Miri’s Haven Senior Dog Rescue / Facebook

« On est là pour toi »

Malgré tout ce qu'elle a subi, Apple fait montre d'une joie de vivre admirable. « Elle s'illumine à la moindre gentillesse. Elle se laisse aller contre des mains douces. Elle accepte l'amour comme si elle attendait patiemment qu'on en lui offre enfin », indique l'association.



Miri’s Haven Senior Dog Rescue / Facebook

La chienne continue de recevoir tous les soins et toute l'attention dont elle a besoin, en attendant de lui trouver une famille et d'identifier l'auteur de cet acte ignoble afin qu'il en réponde devant la justice.

« Bienvenue à Miri’s Haven, Apple. Tu n’es pas un déchet. Tu es la preuve que la cruauté ne triomphe pas toujours. On est là pour toi », concluent ses bienfaiteurs.