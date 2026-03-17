Enchaînés et forcés à se battre, 15 chiens voient leur cauchemar prendre fin grâce à la police qui traque leurs bourreaux

Aux Etats-Unis, une opération de police a permis de démanteler un réseau clandestin de combats de chiens et de sauver 15 animaux condamnés à se battre. Plusieurs suspects ont été identifiés, dont un déjà arrêté, tandis que les autorités poursuivent leurs recherches pour retrouver ses complices présumés.

La pratique est d'un autre âge, cruelle et incompréhensible, mais elle perdure en cachette dans certains endroits. Les combats canins font bon nombre de victimes parmi les chiens élevés dans la violence et les privations. Ceux qui n'y perdent pas la vie en sortent profondément et douloureusement marqués, tant physiquement que sur les plans psychologique et émotionnel.

Dans la paroisse de Tangipahoa, en Louisiane (Etats-Unis), le bureau du shérif local (Tangipahoa Parish Sheriff’s Office) a mis fin à l'un de ces réseaux de maltraitance et, par la même occasion, au calvaire de 15 chiens entraînés et forcés à se battre, rapportait WWLTV .

Début mars 2026, les adjoints du shérif sont intervenus sur un terrain suspecté d'avoir abrité un combat de chiens à Roseland, dans le nord-ouest de la paroisse. Une piste que les enquêteurs avaient suivie après avoir reçu un signalement.

Les policiers ont ainsi identifié et interpellé un premier suspect du nom d'Alfred Dyson et qui n'est autre que le propriétaire dudit terrain. Arrivés sur les lieux, les intervenants ont découvert et secouru 2 chiens et différents éléments de preuves de l'organisation de combats canins.



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Blessures caractéristiques et preuves accablantes

A moins de 2 kilomètres de là, les enquêteurs ont découvert 13 chiens enchaînés, certains présentant des blessures souvent constatées sur ceux qui sont entraînés à se battre. Des éléments de preuve ont également été relevés sur les lieux.



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3 autres individus suspectés d'avoir un lien avec l'organisation des combats de chiens ont été identifiés et sont recherchés par le bureau du shérif. Il s'agit d'Alfred Lott et d'Arthur Rose, qui habitent respectivement Kentwood et Slidell en Louisiane, ainsi que David Coleman III, originaire de Port Arthur dans l'Etat du Texas.

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Les forces de l'ordre ont lancé un appel à témoins pour tenter de localiser les personnes recherchées.