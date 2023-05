Tous les jours, ce Golden Retriever attend la visite de son écureuil préféré (vidéo)

Murphy, un Golden Retriever de 4 ans, a passé de longues heures à observer à travers la baie vitrée de sa maison. Judie Jacobs, sa maîtresse, s’est rendu compte que son chien restait là pour une raison bien précise…

Où es-tu, petit écureuil ?

Chaque jour, Murphy attendait avec impatience l’arrivée de son écureuil préféré : Chippy. Malgré des débuts hésitants, « la confiance s’est installée au fil du temps, confie Judie à The Dodo. De plus en plus, Chippy se présentait à la porte-fenêtre et appelait Murphy pour qu’il sorte. Nous trouvions cela tellement mignon. Aujourd’hui, c’est devenu une routine. »

Murphy est un Golden Retriever au grand cœur : régulièrement, il prend soin de ramener des noix, des jouets et d’autres objets à sa nouvelle meilleure amie. Judie est admirative. « C’est un petit garçon tellement doux et aimant. Il est tout bonnement tombé amoureux de cet écureuil. »

@marty.and.murphy / TikTok

Récemment, Chippy s’est absentée pendant un certain temps. Murphy s’est senti très seul à ce moment-là… En réalité, l’écureuil venait de donner naissance à ses bébés. Une chose est sûre : elle avait hâte de les présenter à son meilleur copain !

Une grande famille

Peanut, l’un des bébés de Chippy, a perdu sa queue après avoir été attaqué par une pie. Il a tout de suite eu un lien particulier avec le Golden Retriever : « J’ai vu que Peanut et Murphy ont développé une amitié magique, comme il l’avait fait avec Chippy », raconte Judie.

« Aujourd’hui, Chippy et Murphy continuent de se rencontrer. Nous voyons Chippy presque tous les jours, et certains de ses bébés », explique Judie. Il semblerait même que d’autres écureuils aient rejoint le club !

« Maintenant, nous avons un écureuil noir que nous avons nommé Eddie, et un écureuil gris que nous avons appelé Buff. Nous pensons qu’Eddie vit dans la petite maison que mon père a construite pour les écureuils. »

A lire aussi : L'idée originale et touchante d'une famille pour célébrer son amour pour sa chienne séniore

Dans toute cette histoire, ce que Judie retient, c’est l’immense douceur de son chien. « Murphy adore les animaux sauvages, il aime s’asseoir et les admirer. Il n’aboie pas, il ne leur court pas après, il a une nature si douce », a-t-elle conclu.