Son chien l'aide à surmonter la dépression liée à l'impossibilité d'avoir un enfant et l'encourage à monter sa propre affaire

Originaire de Lurgan, à 40 kilomètres au sud-ouest de la capitale nord-irlandaise Belfast, Emma Goodman est aujourd’hui une femme totalement en paix avec elle-même et à la tête de sa propre affaire. Elle était au bord du gouffre il n’y pas si longtemps, et sa résurrection, elle la doit en grande partie à son chien, Hank.

Pendant 6 ans, elle et son mari David avaient essayé d’avoir un enfant. En vain… En cause, le syndrome des ovaires polykystiques et la présence de cellules précancéreuses utérines.

« La lumière de nos vies »

Elle qui désirait tant vivre l’expérience de la maternité en était privée et cela la faisait petit à petit sombrer dans la dépression. « C'est quelque chose que j'ai trouvé incroyablement difficile à gérer », confie-t-elle à The Irish News. Elle a toutefois trouvé la force de remonter la pente. Une force qu’elle a puisée auprès de son chien, dont l’arrivée à tout changé.



Emma Goodman

« Il y a 3 ans, alors que nous traversions ce que j’appellerais probablement nos jours les plus sombres, c'est à ce moment-là que nous avons eu Hank », raconte Emma Goodman. Le croisé Bichon à poil frisé / Shih Tzu, qu’elle qualifie de « lumière de nos vies », a très vite apporté de la joie et de la sérénité au sein du foyer. « Hank […] nous a vraiment aidés à accepter l'idée de ne pas pouvoir avoir d'enfant », dit-elle.

Depuis que Hank fait partie de la famille, il est d’un soutien émotionnel inestimable pour sa maîtresse. Il n’a d’ailleurs pas fait que l’aider à se ressaisir moralement ; il a également été pour elle la source d’inspiration qui l’a amenée à créer son entreprise, une marque de laisses, harnais, bandanas et autres accessoires canins en l’occurrence.

Emma Goodman a mis à profit sa formation d’ingénieure et sa passion pour la mode pour donner vie à son projet, dans lequel elle s’investit corps et âme. « Je fais tout avec amour, assure-t-elle. Je conçois tous les imprimés, je mesure moi-même les harnais et je fabrique nos nœuds papillon à la main parce que je veux juste que les chiens soient au centre de tout ce que nous faisons. »

Hank a adoré le stand de sa maîtresse au marché de Noël

Son travail lui a permis de décrocher un prix prestigieux, le concours Jolly Big Business 2024 en août dernier. Ce qui lui a également valu un stand au Marché de Noël de Belfast, qui reçoit plus d’un million de visiteurs chaque année.

The Irish News

Le succès est au rendez-vous, les commandes affluant aussi bien d’Irlande du Nord que de l’étranger, notamment l’Allemagne, l’Australie et les Etats-Unis.

Hank y est pour beaucoup. Il a d’ailleurs personnellement inspecté le stand de sa propriétaire et lui a donné sa bénédiction. « Il a vraiment adoré », dit en effet Emma Goodman.