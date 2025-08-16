En visite au refuge sans l'intention d'adopter, ils y rencontrent le chien le plus timide et en tombent instantanément amoureux (vidéo)

Alors qu’elle n’envisageait plus d’accueillir un nouveau compagnon à 4 pattes, une famille a vu son cœur chavirer lors d’une simple visite dans un refuge. Ce qu’elle pensait être une sortie sans conséquence s’est transformé en une rencontre émouvante avec un chiot au regard timide. Leurs chemins ne se sont plus séparés depuis.

Yenny Hebert, 31 ans, et sa famille vivent en Caroline du Nord (Etats-Unis). La maisonnée avait récemment perdu un membre très aimé, un chien en l’occurrence. La jeune femme, son mari et leurs 2 filles avaient été affectés par cette perte et n’avaient pas l’intention d’en adopter un autre. C’était sans compter leur visite au refuge et la merveilleuse rencontre qui allait y avoir lieu.

Yenny Hebert, alias “@yennyhebert” sur TikTok, et ses enfants se sont effectivement rendues au centre d’accueil local pour animaux, simplement par curiosité. C’est alors que le personnel de l’établissement leur a présenté un adorable chiot de 7 mois répondant au nom de Max.

Le jeune canidé, qui avait été recueilli par l’association aux côtés de sa mère et de son frère, était extrêmement timide. D’abord hésitant à l’idée de se laisser approcher, il a fini par accepter les caresses du trio. Il n’en fallait pas plus pour amener Yenny Hebert et ses filles à réaliser qu’elles n’allaient pas repartir sans lui. Elles sont littéralement tombées sous le charme de cette créature à la douceur et à la fragilité bouleversantes.



Un membre à part entière de sa nouvelle famille

L’adoption de Max a été officialisée peu après, et il a pu découvrir sa nouvelle maison. Il coule désormais des jours heureux au sein de sa famille.

Il adore être enveloppé dans une couverture et porté, notamment par son “papa”. Il est également très attaché à son adoptante, qu’il suit absolument partout. “Aujourd'hui, je donnais le bain aux filles et il s'est assis près de la baignoire jusqu'à ce que j'aie fini”, a effectivement raconté Yenny Hebert en commentant sa vidéo postée le 14 juin 2025 sur TikTok, où elle a généré plus de 800 000 vues, et relayée par Newsweek. La voici :

