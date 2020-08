D'après une étude, un chien errant serait capable d'interpréter les expressions humaines même s'il n'a jamais côtoyé l'Homme !

Un chien n’a pas besoin d’avoir été éduqué pour interpréter nos gestes. Il n’a d’ailleurs même pas besoin d’avoir vécu avec des humains. C’est ce que révèle une étude réalisée sur des chiens errants en Inde.

L’Homme et le chien coexistent et cohabitent depuis des milliers d’années. A force de nous côtoyer, mais parce que nous avons favorisé les animaux les plus dociles et les plus amicaux au fil des générations, nos amis canidés ont appris à relever et interpréter des informations transmises par nos mouvements, nos postures et nos expressions.

La communication et la compréhension sont d’ailleurs fondamentales dans la relation que nous entretenons avec les chiens. Quand elles sont défaillantes, la situation devient souvent problématique. Elle l’est encore plus dans certains pays, comme l’Inde, où on dénombre environ 30 millions de chiens errants. Parce qu’ils souvent mal perçus, incompris et considérés comme des vecteurs de maladie, ces quadrupèdes des rues sont fréquemment maltraités, chassés, voire tués.

C’est ce que dénonce Anindita Bhadra, spécialiste du comportement animalier à l’Institut indien des sciences et de recherche Kolkata, citée par National Geographic. Co-auteure d’une étude sur la question, elle précise que les chiens errants ne peuvent pas savoir si les gens viennent vers eux dans une démarche bienveillante (pour les nourrir, les caresser) ou pour les agresser. Mieux connaître leur comportement et faire en sorte qu’ils puissent déchiffrer plus facilement nos intentions, notamment via nos expressions, permettrait de réduire les tensions et les incidents.

L’étude dont il s’agit a été publiée le 17 janvier dernier dans la revue Frontiers in Psychology. Anindita Bhadra et son équipe ont soumis 160 chiens errants à un test. Une personne disposait 2 bols couverts devant chaque chien, l’un contenant du poulet et l’autre vide et ne portant que l’odeur de nourriture. Une 2e personne, qui ignore laquelle des gamelles est pleine, désigne l’une d’elles en la pointant du doigt.

Parmi les chiens qui se sont approchés du second expérimentateur (la moitié environ), 80% sont allés vers le bol désigné par ce dernier. Autrement dit, ils ont saisi et su interpréter son geste. Ceux d’entre eux qui, en suivant l’indication de l’homme, ont trouvé un bol vide, ont été moins enclins par la suite à suivre ses nouveaux signes.

Cette expérimentation offre au moins 3 enseignements intéressants :

