En traquant un chien errant squelettique, des sauveteurs découvrent 15 autres animaux en danger et les mettent aussitôt en sécurité (vidéo)

En suivant un chien errant visiblement mal en point, des sauveteurs ont fait une découverte bouleversante : 15 autres animaux vivaient dans des conditions de négligence extrême. Grâce à leur intervention rapide, tous ont été mis en sécurité et pris en charge, marquant le début d’un parcours de réhabilitation et d’espoir pour ces pauvres boules de poils.

Début novembre, l’association Happy Tails Animal Rescue (HTAR) a signalé à la police de Terre Haute (Indiana, États-Unis) plusieurs animaux négligés, une découverte qui a mené à l’inculpation de la propriétaire pour 5 chefs de cruauté animale. Et pour cause ! Les pauvres boules de poils étaient dans un état critique.

Une situation de négligence extrême

Comme le rapporte My Wabash Valley, ce qui avait commencé par un simple signalement s'est transformé en une affaire bien plus importante. En suivant un chien errant dans les rues afin de le mettre en sécurité, les sauveteurs de l'association HTAR ne s’attendaient pas en effet à découvrir 5 autres chiens et 11 chats livrés à eux-mêmes dans une situation de négligence extrême.

En s’échappant ce jour-là, le toutou errant nommé Arlo est devenu un véritable héros en permettant un sauvetage d’ampleur. « Sans Arlo, 15 autres animaux n'auraient pas pu être sauvés. », a déclaré Aaron Childress, directeur financier de HTAR.

Parmi les 15 autres animaux recueillis se trouvait sa mère, Ida, dont l’état alarmant a nécessité une hospitalisation immédiate. Les vétérinaires ont en effet découvert qu’elle souffrait d’une anémie sévère, mettant sa vie en danger.

« Au vu de son état initial, sans aucun traitement, on pouvait affirmer qu'elle serait probablement décédée dans les 48 heures, voire entre 24 et 48 heures. Sans soins, elle n'avait plus longtemps à vivre. On pouvait presque voir tout son squelette sous sa peau », a déclaré la vétérinaire Arianna Boyll.

De la survie à la renaissance

Tous les petits rescapés ont reçu les soins vétérinaires dont ils avaient besoin et ont commencé à se rétablir. Ida, notamment, a révélé son attachante personnalité.

« Elle marche comme une petite grand-mère. Mais elle est tellement curieuse ! Elle renifle tout. Elle regarde tout le monde, tous les chiens. On la trouve un peu effrontée. Elle aime aboyer si on s'occupe d'autres patients », a déclaré Abbey Hitti, assistante vétérinaire.

Après 14 jours de traitement, son état est enfin suffisamment stable pour qu'elle puisse emménager dans son foyer temporaire. « Pendant 9 jours, elle ne pouvait ni se tenir debout ni marcher. […] Maintenant, elle marche presque toute seule. Lentement, mais sûrement », a déclaré Taylor Bullock, PDG de l’association.

Même si Arlo, Ida, Sidda, Buster et les autres boules de poils ont encore un long chemin à parcourir pour se rétablir, leurs sauveteurs et leurs familles d’accueil restent déterminés à les accompagner en attendant qu’ils trouvent enfin leur famille pour la vie.