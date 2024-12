En suivant une chienne errante à travers la forêt, une sauveteuse découvre 9 minuscules chiots dans un fossé (vidéo)

Alice Gill Shelnutt était assise sur le parking d'une église, lorsqu'un homme est venu l’aborder pour lui demander de l’aide. Ces derniers jours, il avait vu un chien blanc errer sur la route et pensait qu’en tant que fondatrice et directrice de Southern Pup , un refuge pour animaux abandonnés du Mississippi (États-Unis), Alice pourrait certainement lui porter secours. Accompagnée de son mari, celle-ci s’est immédiatement rendue sur place

Une maman affamée

Le couple a rapidement retrouvé le Berger croisé à quelques kilomètres de là sur un chemin de gravier isolé. Lorsqu’Alice s’est approchée de la chienne en lui demandant si elle avait besoin d'aide, la boule de poils s'est allongée, montrant son ventre et remuant la queue.

© Southern Pup / Facebook

La sauveteuse a tout de suite reconnu des signes de tétée récente sur les mamelons de la chienne et s’est demandé où se trouvait ses bébés. En attendant de partir à leur recherche, Alice est allée chercher dans son véhicule de la nourriture pour chien pour la donner à cette maman affamée. Une fois rassasiée, la chienne est soudainement partie, suivie de près par ses 2 nouveaux amis.

© Southern Pup / Facebook

« Vous suivez toujours ? »

« Elle a commencé à marcher et s'est frayé un chemin à travers les bois, puis elle est descendue dans un ravin jusqu'à un petit ruisseau et a pris de l'eau. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment été encouragée par le fait qu'elle produisait du lait. », a déclaré Alice à The Dodo. Celle-ci espérait en effet que son envie d’allaiter ses bébés prendrait le dessus.

© Southern Pup / Facebook

Pendant plus d'un kilomètre, Alice et son mari ont suivi la chienne à travers les bois. La boule de poils ne cessait de les regarder pour s’assurer qu’ils suivaient toujours. Elle s’est finalement mise à courir et à sauter dans un fossé. C’est là que le couple a découvert 9 chiots blottis les uns contre les autres et grouillant de mouches.

Enfin sains et saufs

Alice et son mari ont réussi à faire monter dans leur véhicule toute la petite famille et l’ont ensuite emmenée chez eux. La chienne, baptisée Marathon Mama, a d’abord reçu un bon bain. « La première chose que j’ai faite avec elle a été de la baigner et de la remettre sur pied, et de lui enlever les puces et toutes les tiques », a déclaré Alice. « Ensuite, elle était si heureuse de voir ses bébés qu’elle s’est immédiatement endormie. »

© Southern Pup / Facebook

Alors que la famille dormait paisiblement au chaud, il a commencé à pleuvoir violemment. Quelques heures de plus dans ce fossé auraient pu être fatales aux bébés… Pour Alice, c’est un véritable miracle que ces toutous soient sains et saufs.

© Southern Pup / Facebook

Dans quelques semaines, les chiots de Marathon Mama seront prêts à être stérilisés et à recevoir leurs vaccins, avant de chercher leurs foyers pour toujours. En attendant, la petite famille profite des bons soins d’Alice à qui elle doit sûrement la vie.