En s’interposant instinctivement entre ses maîtres et un taureau incontrôlable, ce chien leur sauve la vie

Malgré eux, les propriétaires de Ziya ont été au cœur d’une corrida alors qu’ils se promenaient. Un taureau en liberté était bien déterminé à les charger, mais le chien de la famille l’en a empêché. Sa volonté de protéger les siens a été plus forte que sa peur du danger.

Ziya, un Berger Belge Malinois, pose fièrement devant son trophée remporté lors du dernier Prix Hambone, créé par Nationwide. Il vient de remporter la première place du concours conçu pour récompenser les animaux qui se sont retrouvés chez le vétérinaire après avoir vécu une situation « inattendue, inhabituelle ou scandaleuse ». Dans le cas de Ziya, il s’agit d’un acte héroïque face à un taureau déchaîné pour sauver ses propriétaires.

Ces derniers, originaires de Californie (États-Unis), étaient en balade quand ils se sont retrouvés face à un taureau libre. En voyant le comportement du quadrupède, ils ont compris qu’ils étaient en très mauvaise posture. L’animal, qui s’était échappé de son enclos selon AOL , voulait en découdre avec eux : « Ce taureau s'est mis à renifler et à taper du pied. On s'est dit : "Bon, on est dans une corrida"», témoignait Tim, le propriétaire de Ziya.

Nationwide Pet / Youtube

Une bravoure sans nom

L’attitude du mammifère signalait une attaque imminente et effectivement, l’instant d’après, il se mettait à charger la famille. Toutefois, Ziya avait senti venir le danger et s’est immédiatement interposé entre ses humains et l’animal. Surpris, ce dernier lui a donné un coup de sabot dans la mâchoire, ce qui lui a fait perdre une dent.

Heureusement, le geste héroïque du chien a permis à ses proches de se mettre à l’abri et a fait fuir le bovidé. Ziya a été conduit chez un vétérinaire et s’est vite remis de ses blessures, notamment au niveau de la gueule. Pour ses propriétaires, il n’est ni plus ni moins qu’un héros et son titre au Prix Hambone est amplement mérité.

C’est aussi une victoire personnelle pour le toutou, qui avait échoué au concours de chien de travail avant de rejoindre la famille de Tim. Comme quoi, il n’a pas eu besoin d’obtenir un diplôme pour prouver ses capacités.