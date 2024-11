Ils oublient de fermer leur portail et découvrent un invité surprise sur leur propriété le lendemain matin

La famille Skaggs est entourée de nombreux animaux sur sa propriété. Un jour, une autre boule de poils s’est ajoutée à la tribu et son visage était familier. En réalité, le chien était activement recherché par un refuge duquel il s’était échappé.

La famille Skaggs est propriétaire d’une ferme dans laquelle de nombreux animaux cohabitent. Chaque jour, quelqu’un vérifie que tout ce petit monde se porte bien. Les boules de poils sont nombreuses, mais leurs maîtres les connaissent très bien. Alors, lorsqu’un intrus s’est introduit chez eux, ils l’ont tout de suite remarqué.

C’est précisément la fillette de la famille, âgée de 6 ans, qui l’a découvert en partant nourrir les chèvres un matin. L’inconnu en question était un chien récupéré par le refuge Great Pyrenees Rescue Montana quelques jours auparavant, rapportait NBC Montana.

Great Pyrenees Rescue, Montana / Facebook

Il était recherché

Le quadrupède avait profité d’un passage chez le vétérinaire pour s’enfuir. Il était parvenu à ôter sa laisse et avait filé, laissant ses sauveteurs dans un grand désarroi. Ceux-ci se sont inquiétés pour lui et ont partagé son avis de disparition sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, le chien nommé Maverick a trouvé le chemin de la ferme des Skaggs et s’est senti en sécurité sur la propriété.

Il s’est alors endormi au milieu des chèvres jusqu’à ce que la jeune fille le retrouve. Celle-ci est allée prévenir sa mère qu’un nouveau chien se trouvait parmi les bovidés. Contrairement à d’habitude, le portail menant aux enclos avait été laissé ouvert, ce qui lui avait permis d’entrer.

A lire aussi : Maltraitée dans la rue, cette chienne borgne écrit un nouveau chapitre de sa vie rempli d'amour avec ses adoptants

Une évidence pour tous

En le voyant, Haley Skaggs a fait le rapprochement avec le chien recherché par l’association. Elle avait vu son minois sur Facebook et a immédiatement contacté les membres du refuge pour leur annoncer la bonne nouvelle. Toutefois, au lieu de ramener Maverick au chenil, elle a avoué qu’un lien s’est immédiatement créé entre eux, et que la famille souhaitait le garder.

Les Skaggs ont effectivement pensé que le chien les avait choisis et, comme une évidence, ont décidé de le garder. Il a trouvé sa maison pour la vie de lui-même.