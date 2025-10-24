En rentrant à la maison, elle découvre son chien pris à son propre piège (vidéo)

« Quand le chat n’est pas là, les souris dansent selon l’adage », et ces dernières ne sont pas les seules ! Tandis que sa propriétaire avait le dos tourné, un petit malin canin est allé faire sa bêtise préférée : fouiller dans la poubelle. Toutefois, cette fois-ci, l’animal s’est fait prendre à son propre jeu et sa propriétaire l’a vu en flagrant délit.

Sur TikTok, une femme a partagé une vidéo montrant son chien en mauvaise posture après avoir fait une bêtise. L’animal, qui a souhaité enfreindre les règles comme à son habitude, s’est retrouvé piégé et n’a eu nul autre choix que d’attendre le retour de sa maîtresse pour sortir du pétrin. Laquelle l’a alors pris la patte dans le sac !

Une utilisatrice des réseaux sociaux connue sous le pseudonyme Madame King publie fréquemment des bribes de son quotidien sur la plateforme TikTok. Elle a récemment présenté son chien, un Yorkshire au pelage beige, à sa communauté.

@ms_king2003 / TikTok

La bêtise de trop

Madame King a dévoilé la bêtise favorite du toutou, qui est de fouiller dans la poubelle. Dès qu’elle a le dos tourné, ou qu’elle s’absente, l’animal a la fâcheuse manie de se précipiter vers le bac pour effectuer une exploration et trouver des trésors. Face à ce comportement, sa propriétaire a placé le bac dans une autre pièce où il ne pouvait pas accéder et cela a résolu le problème.

Toutefois, quand on chasse le naturel, il revient au galop ! Un jour, tandis qu’elle devait quitter la maison, elle a laissé le toutou seul pendant quelque temps, mais a laissé la poubelle dans la cuisine. Néanmoins, le bac était vide, alors elle n’a pas jugé utile de le cacher dans la buanderie, comme elle l’avait fait récemment. Elle a donc quitté la maison sereinement, mais lorsqu’elle est revenue, elle a découvert son chien coincé à l'intérieur.

N’en croyant pas ses yeux en voyant la boule de poils gratter le bac pour tenter d’en sortir, elle a immortalisé l’instant et l’a partagé sur les réseaux sociaux. La vidéo, rapportée par Pethelpful , a beaucoup amusé les internautes : « Le chiot est apparu et a dit “tada, maman. J'ai fait un tour de magie” ! », plaisantait une personne.

Finalement, que la poubelle soit vide ou non, elle reste irrésistible aux yeux du Yorkshire.