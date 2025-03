Le regard coupable d’une chienne qui devient actrice pour tenter de dissimuler sa bêtise (vidéo)

Stevie est une excellente amie de jeu, une superbe partenaire de sieste et une chienne de compagnie parfaite. En revanche, elle n’est pas bonne comédienne et doit encore s’entraîner pour tromper sa maîtresse, notamment lorsqu’elle fait une bêtise.

Stevie, une femelle Golden Retriever, est suivie par plus de 5 mille personnes sur TikTok. La chienne a une personnalité attachante et sa communauté ne se lasse pas de suivre ses aventures, mais aussi ses bêtises. La dernière en date a beaucoup amusé les internautes, parce que la chienne a tout fait pour se dédouaner.

Emily MacDermott, sa maîtresse, a l’honneur de vivre avec une comédienne en devenir. Le quadrupède a encore des progrès à faire, mais il manie déjà l’art de changer d’expression faciale en fonction de la situation.

@emilymacdermottttttt / TikTok

Du grand cinéma

Récemment, Stevie a mis ses talents en scène pour cacher son implication dans une bêtise. Comme certaines boules de poils, elle ne gère pas encore très bien la solitude et il peut lui arriver d’avoir des comportements destructeurs. Lesquels peuvent être corrigés en mettant en place diverses mesures et en s’adressant à un professionnel.

Quoi qu’il en soit, Stevie est restée seule à la maison un certain temps et s’est attaquée à quelques objets pour faire passer son anxiété. Elle a grignoté une sorte de carton et a mis des détritus un peu partout autour de son panier. Quand sa propriétaire est rentrée, la chienne n’était pas fière de ce qu’elle avait fait. Alors, elle a agi comme si elle n’était pas l'auteur des faits, détournant le regard pour ne pas croiser celui de sa maîtresse.

A lire aussi : En réalisant qu’elle allait bientôt être examinée par un vétérinaire, une petite chienne se met à trembler de tout son corps et suscite l'émotion (vidéo)

La culpabilité de Stevie se lisait sur son visage, mais ses efforts pour camoufler ses bêtises ont attendri les internautes. Un tribunal s’est ouvert dans la section des commentaires : « En fait, elle était avec moi toute la journée pour faire du shopping, elle est innocente ! », plaisantait une personne, « S'il vous plaît, arrêtez de l'interroger jusqu'à ce qu'un avocat soit présent », ajoutait quelqu’un d’autre.

C’est vrai qu’avec un minois pareil, nous aurions presque envie de la disculper !