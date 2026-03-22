En rénovant sa nouvelle maison, une famille découvre 2 chiots livrés à eux-mêmes et se mobilise pour les sauver

Après avoir acheté une maison à rénover, une famille a découvert qu’elle était déjà habitée… 2 chiots, livrés à eux-mêmes, erraient sur les lieux. Afin de leur offrir une vie meilleure, les bons samaritains ont contacté Suzette Hall, fondatrice de l’association américaine Logan’s Legacy 29. Grâce à ce sauvetage, les jeunes chiens sont désormais soignés et en sécurité.

Comme le rapporte The Dodo, une famille a acheté une maison dans le sud de la Californie afin de la rénover. Pour garder un œil sur les lieux en son absence, elle avait installé des caméras de sécurité. De temps à autre, les téléphones portables des rénovateurs vibraient pour signaler des mouvements à l’intérieur du domicile en travaux. Mais dès qu’ils vérifiaient les enregistrements, les pièces semblaient complètement vides.

« Un matin, vers 3h, la caméra a enfin permis de les voir clairement, écrit Suzette Hall sur sa page Facebook, 2 petits chiens. Ils jouaient dans l’isolant mural qui s’était effondré au sol, comme si c’était le seul endroit moelleux où ils pouvaient dormir. »

Un sauvetage plus compliqué que prévu

Aux premières lueurs du jour, la famille s’est précipitée sur les lieux pour retrouver les jeunes animaux. En arrivant, ils les ont découverts endormis sur l’isolant. « Mais dès qu’ils ont aperçu des gens, ils ont paniqué. Ils ont pris leurs jambes à leur cou et ont disparu dans les décombres », poursuit Suzette Hall.

Inquiète pour leur survie, la famille a contacté la bénévole, qui a déployé ses ailes sans plus attendre. Sur place, la sauveteuse d’animaux s’est rendu compte que les chiots avaient tout fait pour survivre. « On pouvait voir qu’ils avaient même mâchouillé des boîtes qui traînaient, probablement pour trouver quelque chose à manger », précise-t-elle.

« Ces 2 petits anges sont désormais en sécurité pour toujours »

Les jeunes canidés étaient bien trop effrayés pour laisser quiconque les approcher. Lors du sauvetage, l’un d’eux s’est faufilé sous un vieux climatiseur. C’est celui-ci que Suzette a réussi à attraper en premier.

© Suzette Hall

Pour le second, qui avait complètement disparu, la bénévole a installé une cage avec de la nourriture appétissante à l’intérieur. Dès le lendemain matin, elle fut soulagée de voir le dernier chiot à l’intérieur.

Ce dernier fut conduit chez le vétérinaire, où son frère l’attendait avec impatience. « Ils étaient incroyablement heureux de se revoir, déclare Suzette, c’était comme une petite fête. »

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Les chiots, nommés Candi et Cashew, sont aujourd’hui entre de bonnes mains. Leur sauveuse espère leur trouver bientôt le foyer d’adoption idéal. « Nous ignorons combien de temps ils sont restés là. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils n'auront plus jamais à survivre ainsi, conclut Suzette, ces 2 petits anges sont désormais en sécurité pour toujours. »