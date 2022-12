En rencontrant un chien errant, un couple abandonne ses motos et son road trip pour lui offrir une nouvelle vie

Matt et sa femme n’ont pas hésité à mettre fin à leur périple pour sauver un chien et l’emmener chez eux, à des milliers de kilomètres de l’endroit où ils l’ont rencontré.

Matt Strader vivent à Watertown dans l’Etat de New York. Ils avaient initialement 2 chiens, un Golden Retriever et un Labrador Retriever, jusqu’à leur road trip dont ils sont rentrés précocement et avec un 3e canidé.

Le couple avait, en effet, entrepris un long voyage à moto pour se rendre au Grand Canyon, en Arizona. Ils avaient même visité et payé d’avance une visite guidée sur le célèbre site naturel.



WWNY

Les 2 motards étaient à un seul jour d’arriver à leur destination quand ils se sont arrêtés à une station-service en plein désert. C’est là qu’ils ont remarqué un chien errant à la robe noire qui avait clairement besoin d’aide.

« On pouvait voir qu'il avait faim, raconte Matt Strader à WWNY. Il ne voulait pas nous quitter, mais en même temps, il ne s'approchait pas assez pour qu’on le touche ». Ils étaient à plus de 3000 kilomètres de chez eux, mais déterminés à secourir l’animal.



WWNY

« Quelqu’un l’avait abandonné. Nous n’allions pas laisser cela se reproduire »

Ils ont alors décidé de tout laisser tomber pour lui. « Nous n’allions pas l’abandonner à nouveau. Quelqu’un l’avait déjà abandonné et maltraité. Nous n’allions pas laisser cela se reproduire », dit Matt Strader.

Lui et son épouse ont emmené le chien au refuge le plus proche, qui était à 240 kilomètres de là, mais la structure d’accueil n’avait plus de place. Il ne leur restait plus qu’une seule solution ; l’emmener à la maison.



WWNY

Ils ont laissé leurs motos chez un revendeur local, loué une voiture et sont rentrés à Watertown. Le trajet a duré 5 jours.

Le chien, qu’ils ont appelé Lucky, s’est vite acclimaté à sa nouvelle maison. Il s’entend à merveille avec ses 2 congénères et a pu vaincre sa peur des humains grâce au couple.

Lucky a également appris les ordres de base, comme le rappel. Il passe ses journées à jouer dans le jardin et à profiter de tout ce que sa nouvelle vie lui offre.

Matt et sa femme sont tout de même retournés en Arizona pour récupérer leurs motos.

A lire aussi : La vidéo attendrissante d’un chiot Golden Retriever qui joue avec sa toute petite maîtresse au toboggan



WWNY