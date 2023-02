Une famille a eu la plus belle des surprises en retrouvant sa chienne, Baya, enlevée 2 ans plus tôt (vidéo)

La pauvre petite Baya a été kidnappée au mois de décembre 2020 dans la ville d’Athenry, en Irlande. Elle a été retrouvée 2 ans plus tard à près de 200 kilomètres de chez elle, à Dublin, et pour ses maîtres, c’est un véritable miracle !

Adam Nawrocki, sa femme Justyna et leurs enfants Max et Mia ont dû faire face à un évènement traumatisant. Leur Bouledogue Français, Baya, a été enlevée devant chez eux un jour de décembre 2020, et depuis, tous leurs efforts pour la retrouver avaient échoué, comme le rapporte RTE.

Des retrouvailles inespérées

Ce n’est que 2 ans plus tard que leur petite boule de poils donnera signe de vie. En effet, Baya avait été repérée à Dublin, capitale de l’Irlande, à environ 200 kilomètres de sa maison d’origine, dans le comté de Galway. Nul ne sait comment elle en est arrivée là. C'est grâce à sa puce électronique que ses propriétaires ont pu être identifiés.

En apprenant la nouvelle, Adam et sa famille se sont rués dans un refuge de la DSPCA (The Dublin Society for Prevention of Cruelty to Animals) pour revoir leur chienne adorée. Ce moment, particulièrement émouvant, a été retransmis sur les réseaux sociaux.

Enfin à la maison !

De retour chez elle, la petite Bouledogue Français n’avait pas oublié l’emplacement de son bol de croquettes ou celui de son lit, mais elle avait tout de même été éprouvée par les 2 années écoulées. « Elle n’est plus aussi active qu’avant, mais nous allons tout faire pour lui redonner de la force » confiait Adam.

Pour sa femme, Justyna, c’est « un miracle », tout simplement. Les Nawrocki sont les plus heureux du monde depuis que Baya est de retour sous leur toit. Cette chienne peut enfin se remettre de sa mésaventure, et pour ce faire, elle peut également compter sur la présence de Diabolina, une autre chienne adoptée par ses maîtres, et avec qui elle s’entend à merveille !