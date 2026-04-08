En promenade dans un parc, un père et sa fille extraient d'urgence 3 chiots au bord d’une rivière

Kelli et sa fille pensaient passer un après-midi calme et serein lorsqu’une femme est venue leur signaler le cas de 3 chiots qui se trouvaient au bord d’une rivière, à deux doigts de la noyade. Le père et sa fille ont pris les choses en main immédiatement, permettant au trio de chiots de s’en sortir vivant.

Dans ce parc de Caroline du Sud (États-Unis), tout semblait se profiler très calmement pour Kelli Miller et sa fille, Jordan. Alors qu’ils avaient sorti leur jeu de raquettes et s’apprêtaient à s’amuser, ils ont été interrompus par une nouvelle bouleversante : la présence de 3 chiots bloqués au niveau d’un cours d’eau.

« Il étaient coincés »

Kelli et Jordan ont tout de suite identifié le lieu où se trouvaient les chiots. Leur choc a été grand face à ces boules de poils en grande détresse. Ils confiaient à The Dodo : « Ce n’est pas comme s’ils essayaient de boire et que nous les avions découverts. Ils étaient coincés… ».

Les 3 canidés se trouvaient parmi les pierres, au niveau d’un cours d’eau duquel ils n’arrivaient pas à remonter.

The Dodo

Un sauvetage rigoureusement mené

C’est Jordan qui a décidé d’aller à la rencontre des chiots. Voyant que le plus petit était au bord de la noyade et progressivement recouvert d’eau, la jeune fille est allée le rejoindre. Elle expliquait à son propos : « Il était gelé. Je veux dire, il était vraiment mouillé et tremblait ». Par la suite, elle a sauvé les 2 autre canidés, tout aussi mal en point.

Jordan et sa fille ont passé de longues minutes à scruter les alentours, à la recherche d’une éventuelle maman ou d’un propriétaire. Les recherches n’ont rien donné.

Par chance, et c’est évidemment l’essentiel, les 3 chiots se portaient bien malgré les circonstances. Le mystère plane toujours concernant ces chiots qui se sont retrouvés dans un endroit si dangereux et loin de tout.

The Dodo

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Prochaine étape pour Shep, Vin et Caspar

Félicité pour son action, le duo père et fille a emmené les chiots jusqu’au refuge Florence Area Humane Society. Là-bas, ils ont pu être soignés, nourris et bien entourés.

Visiblement abandonnés par un propriétaire qui ne s’est jamais manifesté, les boules de poils ont été mis sur le chemin de l’adoption. Après ces épreuves harassantes, ils méritent évidemment de la sérénité et un entourage contenant.