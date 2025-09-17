En plus d’être actrice, Millie Bobby Brown a une passion dévorante pour les animaux qui l’a conduite à quitter le domicile familial

Millie Bobby Brown, jeune actrice talentueuse, vit dans une ferme avec son mari et ses nombreux animaux. Ces derniers font partie intégrante de son quotidien, à tel point qu’elle a quitté le domicile de ses parents pour se consacrer à sa passion.

Millie Bobby Brown, actrice britannique, est notamment connue pour son rôle dans la série Stranger Things. Sous les projecteurs depuis son plus jeune âge, elle a su séduire le public grâce à son talent. Malgré sa notoriété et ses apparitions dans divers films, la célébrité de 21 ans a gardé du temps pour se consacrer à sa passion pour les animaux.

Lorsqu’elle était enfant, ses parents et elle vivaient entourés de bêtes dans la maison familiale. En grandissant, l’amour des animaux s’est renforcé chez la star et elle a souhaité en faire davantage pour eux. Le sort de ceux qui n’avaient personne sur qui compter la préoccupait alors, elle a doucement voulu accueillir ces boules de poils en détresse pour en prendre soin.

Le problème était qu’à l’époque, elle vivait chez ses parents et ces derniers avaient limité le nombre d’invités poilus à la maison. Pour mener à bien sa mission de sauveteuse, elle a décidé de quitter le domicile familial pour s’installer dans une ferme où elle pourrait prendre en charge plus d’animaux.

@milliebobbybrown / Instagram

Une bienfaitrice dévouée

Depuis, Millie Bobby Brown a accueilli des dizaines de boules de poils. Elle est propriétaire de 10 chiens, mais ce sont au total 62 animaux qui vivent sur sa propriété, comme l’indiquait Netflix Junkie . En effet, aux journalistes de la BBC, elle a indiqué détenir, en plus de ses toutous, 23 autres chiens d’accueil, 25 animaux de ferme et 4 chats. Un nombre impressionnant qui témoigne de son amour pour eux.

À la maison, son mari Jacob Hurley Bongiovi, acteur et mannequin, a toutefois instauré une règle pour favoriser la bonne cohabitation. Il a souhaité limiter l’accès au lit conjugal à un seul chien, contrairement à ce qu’autorisait son épouse autrefois. Les autres animaux disposent néanmoins de couchages confortables.

D’ailleurs, pour favoriser le confort et le bien-être de ces derniers, Millie Bobby Brown n’hésite jamais à remonter ses manches. Elle travaille elle-même au sein de sa ferme et réalise les tâches les plus salissantes.

Cela contraste avec son image toujours très soignée devant les caméras et si elle doit se montrer sous un autre jour dans le cadre de son métier, son grand cœur, au fond d’elle, reste intact.