Action Protection Animale intervient pour tenter de sauver un Rottweiler violemment battu. Son maître placé en garde à vue !

En Seine-Saint-Denis, police et association sont intervenues pour porter secours à un chien victime de violences et de cruauté de la part de son maître, agent de sécurité. La gravité de ses blessures est telle que les vétérinaires ne savent pas encore s’ils réussiront à le sauver. L’homme est en garde à vue.

La survie d’un Rottweiler violemment battu par son propriétaire est aujourd’hui encore incertaine. Un chien qu’utilisait cet individu dans ses missions d’agent de sécurité, qui d’ailleurs décidé d’en « remiser » un autre dans son balcon car trop âgé pour continuer de tenir ce rôle. Des faits rapportés par Le Parisien le mercredi 9 mars.

Très tôt ce matin-là, aux alentours de 4 heures, l’Association Protection Animale était contactée par la police après la découverte, par celle-ci, du canidé attaché dans une cage d’escalier et baignant dans son sang. Les forces de l’ordre avaient été prévenues par des voisins, alertés par les hurlements de douleur du quadrupède.

Les bénévoles se sont aussitôt rendus sur les lieux, un immeuble situé rue Henri-Barbusse à Aubervilliers (93). Ils ont été choqués par l’état du malheureux Pablo, Rottweiler de 3 ans. Il souffrait notamment d’une plaie ouverte au niveau du crâne, de multiples hématomes et fractures et d’une hémorragie interne, d’après Le Parisien.

Son maître s’était acharné sur lui « à coups de bâtons, de poings et de pieds », explique l’APA sur Instagram. Les détails et les images postés par l’association sont insoutenables.



Action Protection Animale / Instagram

Pablo aux urgences vétérinaires, un autre chien secouru dans l’appartement

Le chien a aussitôt été transporté aux urgences d’une clinique vétérinaire à Levallois-Perret (92). Son bourreau a été « interpellé et placé en garde à vue », précise le post de l’APA, qui a également découvert chez l’agent de sécurité un croisé Berger Belge Malinois / Berger Allemand.

Ce dernier, âgé de 12 ans et appelé Flowli, était lui aussi utilisé par son propriétaire dans son travail, mais il avait été mis à la retraite pour être remplacé par Pablo. Retraite qu’il passait enfermé dans le balcon, au milieu de ses déjections et probablement aussi battu, un bâton ayant été retrouvé à proximité.



Action Protection Animale / Instagram

Flowli n’aura plus à subir ce supplice, puisqu’il a été recueilli par l’Association Protection Animale. Celle-ci espère pouvoir en faire de même avec Pablo, les vétérinaires ne sachant pas encore s’il s’en sortira. Ils font tout leur possible pour soigner ses blessures et le maintenir en vie.

Toujours d’après l’association, l’homme s’en serait pris au Rottweiler parce qu’il l’aurait mordu à la main et voulait ainsi lui donner « une correction ». L’APA indique avoir « déposé plainte pour acte de cruauté et espère un placement en détention au terme de la garde à vue ».

Pour un contrôle plus strict du métier d’agent de sécurité faisant intervenir des chiens

Sa présidente Anne-Claire Chauvancy s’est exprimée via Le Parisien pour dénoncer cet acte abject et soulever la maltraitance des chiens de sécurité « qui vivent dans un coffre de voiture ou sur un balcon et qui sont battus ». Elle demande à ce que la « profession d’agent de sécurité soit davantage contrôlée ».

Pablo et Flowli sont donc les derniers animaux en date à avoir été secourus par l’Association Protection Animale, qui fait régulièrement face à ce genre de situation et compte sur l’appui des donateurs pour pouvoir poursuivre sa noble mission. Vous pouvez l’aider, vous aussi, à sauver et changer des vies, notamment en achetant la BD Confidences.